USB SPA e WWF: siglata a Roma la nuova partnership tecnologica

Quando la natura incontra la tecnologia, nascono collaborazioni potenti. WWF Italia e USB SPA uniscono le forze per portare innovazione digitale alla tutela dell’ambiente: strumenti smart per gestire meglio le Oasi, formare i volontari e proteggere il pianeta in modo ancora più efficace

Il 1° ottobre 2024, WWF Italia ha firmato un importante accordo di collaborazione con USB SPA presso la sede romana dell’organizzazione, in via Po. La partnership tecnologica, della durata di due anni, mira a rafforzare il supporto digitale per WWF Italia, con lo scopo di ottimizzare le attività di tutela e conservazione della natura.

L’accordo si distingue per l’impegno a fornire strumenti digitali avanzati, con cui facilitare la gestione delle risorse e supportare l’attività dei volontari nelle aree protette.

Obiettivi principali dell’accordo

La partnership tra WWF Italia e USB SPA mira a implementare soluzioni digitali avanzate per migliorare la gestione delle attività dell’organizzazione ambientale. WWF Italia punta a incrementare l’efficienza delle proprie operazioni attraverso strumenti tecnologici progettati appositamente per supportare le esigenze della conservazione naturale.

Grazie al supporto tecnologico previsto dall’accordo, WWF Italia potrà semplificare i processi di gestione delle Oasi e rafforzare la comunicazione con i propri volontari, fondamentali per le attività sul territorio. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo per il WWF, che continua a perseguire con determinazione il proprio obiettivo di difesa dell’ambiente con un approccio sempre più innovativo e sostenibile.

Software per la gestione delle Oasi WWF

Uno dei principali obiettivi della partnership è la creazione di un software innovativo dedicato alla gestione delle Oasi del WWF, sviluppato per ottimizzare le attività quotidiane nelle riserve naturali. Questo strumento offrirà al team di WWF Italia la possibilità di monitorare e gestire le risorse naturali in modo più efficace, raccogliendo dati essenziali su flora, fauna e condizioni ambientali, fondamentali per la tutela della biodiversità.

Attraverso una piattaforma intuitiva, il WWF potrà facilitare la comunicazione tra i responsabili delle Oasi, migliorando il coordinamento in tempo reale e la condivisione di informazioni critiche per le attività sul territorio. Grazie a questo approccio tecnologico, WWF Italia rafforza ulteriormente la sua capacità di gestione e protezione delle sue preziose riserve naturali, consolidando il proprio ruolo centrale nella conservazione ambientale.

Strumento per la formazione e informazione dei volontari WWF

La partnership prevede lo sviluppo di una piattaforma digitale per la formazione e l’informazione dei volontari, progettata per rendere l’esperienza educativa più accessibile ed efficace. Questo strumento consentirà di approfondire conoscenze fondamentali sulla tutela della biodiversità e sulla protezione delle risorse naturali, attraverso contenuti sempre aggiornati e facili da utilizzare.

I volontari potranno così migliorare le loro competenze e il loro contributo nelle attività sul campo, rafforzando il lavoro nelle aree protette e creando una comunità sempre più preparata e consapevole nella salvaguardia dell’ambiente, con particolare attenzione alla protezione degli animali selvatici e degli habitat naturali.

Evento “For Nature, for US”: terza edizione

La partnership prevede anche l’organizzazione della terza edizione dell’evento “For Nature, for US”, una manifestazione che coinvolgerà il pubblico tra Napoli e Milano. Questo evento, rappresenta un’occasione per sensibilizzare il pubblico sui temi della conservazione della natura e sull’importanza di proteggere le Oasi, le riserve naturali gestite dal WWF, veri e propri rifugi per la biodiversità.

Attraverso iniziative educative e attività interattive, i partecipanti potranno approfondire l’impegno del WWF nella gestione e protezione di queste aree. L’evento mira a offrire un’esperienza arricchente e coinvolgente, creando un dialogo diretto con il pubblico interessato a contribuire alla tutela del nostro patrimonio naturale.

Dichiarazioni dei protagonisti

Nel commentare la nuova collaborazione, Mario Parrella, presidente di USB SPA, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come questa partnership rappresenti un’importante opportunità di crescita per entrambe le organizzazioni. Parrella, insieme a Pierluigi Lori (CEO) e Antonello Carpentieri (CFO) di USB SPA, ha anche ricordato il successo di precedenti progetti realizzati in collaborazione con il WWF Napoli e Campania. Alessandra Prampolini, direttrice generale di WWF Italia, ha evidenziato il valore del supporto tecnologico offerto, ritenuto indispensabile per migliorare le capacità operative di WWF Italia e per garantire un impatto ancora maggiore nella tutela della biodiversità.

Impatto della partnership sulla crescita di WWF Italia

La collaborazione con USB SPA rappresenta per WWF Italia un passo strategico verso l’innovazione e il miglioramento delle proprie attività di tutela ambientale. Grazie ai nuovi strumenti digitali, WWF Italia potrà ottimizzare la gestione delle proprie risorse, rafforzando l’impegno verso la protezione delle Oasi e migliorando la comunicazione interna con i volontari. Questo approccio tecnologico offre all’organizzazione un supporto solido per affrontare le sfide future, facilitando una crescita sostenibile e permettendo a WWF Italia di continuare a svolgere un ruolo centrale nella difesa dell’ambiente.

