Sapevi che WhatsApp può diventare rosso? Ti spiego come fare

È possibile cambiare il colore logo di WhatsApp, trasformandolo dal classico verde al rosso: vediamo passo dopo passo come farlo

WhatsApp continua a evolversi per offrire ai suoi utenti sempre nuove funzionalità e possibilità di personalizzazione. Dopo il successo della modalità viola, l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo introduce una nuova e affascinante opzione: la modalità rossa.

Questa novità permette agli utenti di cambiare il colore del logo di WhatsApp, trasformandolo dal classico verde al rosso. Vediamo come attivare gratuitamente questa modalità sui dispositivi Android. La modalità rossa di WhatsApp è una funzione che, pur non essendo ufficiale, sta catturando l’interesse di molti utenti desiderosi di personalizzare ulteriormente la loro esperienza con l’app.

Come attivare la modalità rossa

La procedura per attivarla è piuttosto semplice e non richiede competenze tecniche avanzate. Il primo passo per attivare la modalità rossa è trovare un’immagine del logo di WhatsApp colorata di rosso. Questa immagine deve essere nel formato “.png” e avere uno sfondo trasparente, facilmente reperibile con una rapida ricerca sul web.

Dopo aver trovato e scaricato l’immagine desiderata, il prossimo passo è installare “Nova Launcher” sul proprio dispositivo Android. Nova Launcher è un’applicazione che permette di personalizzare l’aspetto della schermata iniziale e del menu delle applicazioni del proprio smartphone.

Una volta installato Nova Launcher, bisogna impostarlo come launcher predefinito del dispositivo. A questo punto è necessario individuare l’icona di WhatsApp tra le varie applicazioni installate e tenere premuto su di essa. Verrà visualizzata una finestra con diverse opzioni; qui, bisogna selezionare l’opzione “modifica”. Successivamente, si aprirà una nuova schermata dove si potrà scegliere “cambia immagine”.

Questa opzione permetterà di selezionare l’immagine del logo di WhatsApp in rosso precedentemente scaricata. Una volta selezionata l’immagine, il logo di WhatsApp nella schermata delle applicazioni sarà cambiato da verde a rosso, completando così l’attivazione della modalità rossa. Questa modifica estetica non influisce in alcun modo sulle funzionalità dell’applicazione, ma offre un tocco di personalizzazione che molti utenti apprezzeranno.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: