WhatsApp, fai attenzione alla truffa del codice di verifica a 6 cifre. Cosa fare se ricevi questo messaggio

La truffa del codice a 6 cifre su WhatsApp è sempre più diffusa: ecco come gli hacker si impossessano dei profili e cosa fare per proteggersi

Negli ultimi mesi, una sofisticata truffa su WhatsApp ha colpito molti utenti, sfruttando un codice di verifica a 6 cifre utilizzato per l’autenticazione a due fattori. Gli hacker inviano un messaggio da un contatto già conosciuto, chiedendo di rinviare un codice che, a detta loro, è stato inviato per errore. Fidandosi del mittente, molte vittime condividono il codice, permettendo così ai truffatori di prendere il controllo del loro account.

La truffa inizia con un messaggio che sembra provenire da un contatto fidato. Il messaggio tipicamente dice:

Ciao scusa, ti ho inviato un codice a 6 cifre per SMS per errore. Puoi trasferirlo a me? È urgente?

Questo codice è inviato da WhatsApp al vero proprietario dell’account per verificare il numero di telefono. Una volta ottenuto il codice, i truffatori possono accedere all’account della vittima, cambiarne le impostazioni e bloccare il legittimo proprietario.

Come difendersi

È fondamentale non fornire mai a nessuno, nemmeno a contatti fidati, il codice di verifica a 6 cifre che ricevi via SMS. Questo codice è strettamente personale e deve rimanere tale. Inoltre, è consigliato utilizzare la verifica in due passaggi nelle impostazioni di sicurezza di WhatsApp per aggiungere un ulteriore livello di protezione. Questo metodo richiede l’inserimento di un PIN personale ogni volta che si registra il proprio numero di telefono su un nuovo dispositivo.

Se ricevi un messaggio sospetto, non rispondere e segnalalo immediatamente alla Polizia Postale. Avvisa i tuoi contatti del possibile pericolo per prevenire altre truffe​.Attiva le notifiche di sicurezza che ti avvisano ogni volta che un nuovo dispositivo tenta di accedere al tuo account WhatsApp. Questo ti permetterà di intervenire tempestivamente in caso di tentativi non autorizzati​. Infine, se sei vittima di una truffa, contatta il supporto di WhatsApp per disattivare temporaneamente il tuo account. Questo aiuterà a proteggere i tuoi dati e a prevenire ulteriori danni.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: NextMe

Ti potrebbe interessare anche: