Se hai più di uno tra questi 7 sintomi forse hai bisogno di un detox digitale

La dipendenza dalla tecnologia è subdola e difficile da identificare: ecco i segnali spia di un problema da non sottovalutare

Viviamo costantemente connessi, grazie ai nostri dispositivi digitali che ci permettono di essere sempre reperibili, sia dai colleghi che dagli amici, e al contempo di avere accesso illimitato a notizie, contenuti audiovisivi, giochi, messaggi, social network e molto altro.

In questo contesto, in cui sbloccare lo schermo dello smartphone e ritrovarsi immediatamente risucchiati in un universo digitale fatto apposta per creare dipendenza è facilissimo, trovare una giusta misura nell’utilizzo di questi dispositivi è complicato.

Ecco che un po’ tutti noi, in varia misura, cadiamo nella trappola seducente della dipendenza dalla tecnologia, e ci sentiamo incapaci di vivere anche solo qualche ora senza avere il nostro smartphone o il nostro PC a portata di mano.

Non sorprende che una delle ricerche più frequenti su Google sia quella relativa ai benefici della disintossicazione dai social media e dal telefono – oltre che a come mettere in pratica un digital detox.

Ricordiamo che smartphone, tablet e computer innescano nel nostro cervello meccanismi di dipendenza analoghi a quelli causati dall’alcol o dalle droghe e che, proprio come accade per queste sostanze, un allontanamento dalla nostra fonte di dopamina preferita genera sintomi assimilabili a una crisi di astinenza.

Ecco alcuni segnali allarmanti che dimostrano quanto il nostro corpo dia ormai dipendente dai device tecnologici e quanto sia necessaria una disintossicazione digitale.

I social non ti fanno sentire bene con te stesso

Se trascorriamo del tempo sui nostri social e ci sentiamo a disagio e proviamo un senso di imbarazzo, di inferiorità nei confronti di ciò che vediamo, forse dovremmo rivedere la lista degli account che stiamo seguendo.

A volte dimentichiamo che sui social le persone mostrano soltanto la parte migliore delle loro vite – come le vacanze, gli aperitivi, le feste e le esperienze positive, nascondendo alla vista degli altri tutti i momenti brutti, tristi e le difficoltà.

Vedere che le vite degli altri sono fatte soltanto di momenti belli e divertenti ci può far sentire a disagio, soprattutto perché noi vediamo che nella nostra vita ci sono invece tanti momenti brutti.

Vivi nel costante confronto sui altri

La cultura in cui viviamo potrebbe benissimo essere definita cultura del confronto. Come abbiamo detto anche nel punto precedente, i social non riflettono la realtà che vivono le altre persone, ma soltanto una piccola parte bella di essa.

Quindi iniziamo a fare una distinzione tra ciò che viene pubblicato e ciò che invece è la realtà e non sentiamoci sempre a disagio se abbiamo i nostri momenti di tristezza o di difficoltà.

Sei ossessionato dai “like”

Se il numero di mi piace ricevuti a un post o a un video influenza il nostro umore, forse è il caso di iniziare ad allontanarsi dai social.

La nostra autostima, l’umore della nostra giornata non possono dipendere da un parametro come il numero dei like o delle visualizzazioni.

Trascorri più di due ore al giorno al cellulare

Monitorare il tempo che trascorriamo davanti allo schermo del cellulare è essenziale per darci una cifra del problema e per valutare se ci sia effettivamente una dipendenza dagli schermi.

A volte non ce ne rendiamo nemmeno conto ma, come conferma una stima, arriviamo a trascorrere fino a un terzo della nostra giornata davanti agli schermi di computer e cellulare.

È molto semplice verificare il tempo che trascorriamo davanti allo schermo: nelle impostazioni di ogni smartphone c’è la possibilità di vedere il tempo di utilizzo e anche le app che hanno rubato più tempo alla nostra giornata.

Se ci accorgiamo che trascorriamo più di due ore al giorno sui social network forse è il momento di pensare a un digital detox.

Non spegni mai le notifiche

Le notifiche del cellulare sono una continua distrazione alle nostre attività siano esse lavorative, scolastiche o sociali.

Se non riusciamo mai a staccarci dalla attesa di un messaggio o di una telefonata forse abbiamo un problema di dipendenza dallo smartphone e dai social network – oltre ad avere un problema di concentrazione relativo all’attività che stiamo svolgendo.

Non riesci più a curare i tuoi hobby

Se al posto di occuparci dei nostri hobby o di trascorrere il nostro tempo libero con attività che ci fanno piacere preferiamo scrollare sui social o utilizzare il cellulare, forse è il momento di allontanarci forzatamente da questo dispositivo.

La disintossicazione digitale è un ottimo modo per riconnettersi con la propria interiorità e anche per riscoprire il gusto di praticare il proprio hobby preferito.

Sei nervoso se non riesci ad accedere allo smartphone

Ultimo segnale d’allarme, ma non meno importante degli altri, è il senso di ansia e nervosismo che si manifesta quando non riusciamo ad accedere allo smartphone quando il nostro dispositivo è scarico o quando non c’è copertura per le telefonate e internet.

Questa paura di essere tagliati fuori dal mondo perché non si ha la possibilità di accedere al proprio device si chiama nomofobia ed è un segnale da non sottovalutare quando si parla di dipendenza dagli smartphone e dai social.

Se non riusciamo a staccarci mai dal nostro dispositivo potremmo avere bisogno di un digital detox.

