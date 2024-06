Se ti arriva questa email per un sondaggio LIDL non aprire, è l’ennesima truffa

Le email truffa che utilizzano il marchio Lidl per promettere premi Parkside sono sempre più frequenti: questi messaggi fraudolenti cercano di raccogliere i tuoi dati personali

Ti è mai capitato di ricevere un’email in cui ti veniva promesso un premio straordinario, come un set di utensili Parkside, solo per aver partecipato a un sondaggio per la nota catena Lidl? Sembra troppo bello per essere vero, vero? Questo è proprio il punto. Dietro a queste offerte apparentemente allettanti si nasconde spesso una truffa ben orchestrata.

Le email di phishing spesso imitano comunicazioni ufficiali di marchi noti per ingannare le vittime. In questo caso, i truffatori inviano email che sembrano provenire da Lidl, invitandoti a partecipare a un programma fedeltà per ricevere un set di utensili Parkside gratuitamente. Queste email contengono link fraudolenti progettati per raccogliere i tuoi dati personali e finanziari. Di solito queste comunicazioni presentano i seguenti segnali di allarme:

Promesse irrealistiche: Offerte che sembrano troppo belle per essere vere, come premi gratuiti senza alcuna partecipazione effettiva, sono spesso un segno di truffa. Richiesta di dati personali: Le email che chiedono di inserire dati personali o finanziari dovrebbero sempre destare sospetti. Errori di spelling e grammatica: Molte email fraudolente contengono errori grammaticali o di ortografia, un chiaro segnale di allerta.

Come proteggersi dalle truffe

Ecco alcune misure preventive:

Verifica l’autenticità: Prima di cliccare su qualsiasi link o fornire informazioni, verifica la legittimità del messaggio contattando direttamente l’azienda tramite canali ufficiali. Segnala le email sospette: Invia le email sospette alla Polizia Postale o utilizza il sito ufficiale dell’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, che offre un servizio di segnalazione per email di phishing. Non condividere informazioni sensibili: Mai fornire informazioni personali o finanziarie in risposta a email non richieste.

Lidl è consapevole di queste truffe e collabora attivamente con le autorità per proteggere i propri clienti. Hanno creato campagne di sensibilizzazione, come quella con “Take 5 To Stop Fraud”, per aiutare i consumatori a riconoscere e difendersi dalle frodi online.

Non è la prima volta che il marchio Lidl viene sfruttato per scopi malevoli. In passato, sono circolate truffe che promettevano falsi premi come friggitrici ad aria in cambio dei dati della carta di credito. Questo precedente rafforza l’importanza di rimanere vigili e di diffidare delle offerte troppo generose.

Se ricevi un’email sospetta, segui questi passaggi:

Non cliccare sui link: Evita di cliccare su qualsiasi link presente nell’email sospetta. Contatta Lidl: Utilizza i canali ufficiali per verificare l’autenticità del messaggio. Segnala la truffa: Invia l’email sospetta alla Polizia Postale o al servizio di segnalazione phishing dell’AgID per contribuire a bloccare future truffe.

Fonte: Lidl

