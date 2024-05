Se hai una PostePay o un Conto BancoPosta fai attenzione a questo SMS da PosteInfo: “per motivi di sicurezza la sua carta sta per essere bloccata”

Una recente truffa telefonica utilizza falsi messaggi firmandosi “PosteInfo” per ingannare gli utenti meno esperti: l'SMS fraudolento invita a cliccare su link pericolosi

Recentemente, è stata rilevata una sofisticata truffa telefonica che prende di mira in particolare gli utenti meno esperti. Questa truffa si presenta con l’identificativo “PosteInfo”, lo stesso utilizzato da Poste Italiane per le comunicazioni ufficiali. Il messaggio fraudolento si inserisce nelle conversazioni preesistenti, dove in precedenza erano stati inviati veri codici di autenticazione da Poste Italiane.

L’SMS ingannevole avvisa l’utente che la sua carta PostePay sta per essere bloccata o che è necessario ripristinare la password. Il messaggio spinge l’utente a cliccare su un link malevolo, che reindirizza a una pagina falsa visivamente simile a quella di Poste Italiane. Qui vengono richieste informazioni personali sensibili. I messaggi possono variare, ma ecco un esempio tipico:

PosteInfo: per motivi di sicurezza la sua carta sta per essere bloccata, verifica ora al seguente link:

Linee guida di sicurezza di Poste Italiane e PostePay S.p.A.

È fondamentale ricordare che né Poste Italiane S.p.A. né PostePay S.p.A. richiederanno mai, attraverso alcun canale (e-mail, SMS, social network, call center, ufficio postale o servizio anti-frode), i tuoi dati di accesso o le credenziali delle carte di pagamento. Questo include nome utente, password, PIN, numero della carta, codici segreti come l’OTP. Non esiste alcuna circostanza che giustifichi la richiesta di effettuare transazioni o spostamenti in ATM o uffici postali.

Per proteggersi efficacemente dalle frodi, è essenziale adottare alcune semplici ma efficaci misure di sicurezza:

Controllare sempre l’affidabilità di un’email, verificando l’identità del mittente.

Evitare di scaricare allegati da e-mail sospette e non cliccare su link dubbiosi.

In caso di clic accidentale, non inserire le proprie credenziali su siti sospetti.

Segnalare immediatamente le e-mail di phishing a Poste Italiane all’indirizzo antiphishing@posteitaliane.it e cancellarle definitivamente.

Digitare direttamente l’URL delle pagine ufficiali nella barra degli indirizzi anziché cliccare su link esterni.

Attivare le notifiche via App o SMS per transazioni e movimenti bancari e abilitare le funzionalità anti-malware per una protezione aggiuntiva contro software dannosi.

Queste precauzioni aiutano a mantenere la sicurezza dei propri dati e a prevenire le truffe che sfruttano l’identità di Poste Italiane per scopi fraudolenti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Poste Italiane

Ti potrebbe interessare anche: