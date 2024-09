Meta lancia gli account protetti per adolescenti su Instagram: limitazioni ai contenuti sensibili e ai messaggi

Meta punta a rendere Instagram più sicuro per gli adolescenti sotto ai 16 anni con gli “Instagram Teen Accounts” con limitazioni su contatti e contenuti

Meta ha recentemente introdotto una nuova funzionalità su Instagram chiamata “Instagram Teen Accounts“, progettata per migliorare la sicurezza degli adolescenti e fornire maggiore controllo ai genitori. Questa novità, annunciata ieri, mira a proteggere gli utenti più giovani della piattaforma attraverso una serie di impostazioni predefinite che si applicano automaticamente agli adolescenti di età inferiore ai 16 anni.

Queste impostazioni includono limitazioni sui contatti e sui contenuti visualizzabili, con l’obiettivo di garantire un’esperienza più sicura e adatta all’età. Gli account per adolescenti vengono automaticamente assegnati ai nuovi utenti che hanno meno di 16 anni e non possono essere modificati senza l’approvazione dei genitori.

Tra le principali caratteristiche di sicurezza ci sono gli account privati per impostazione predefinita, il controllo dei contatti limitato solo agli amici già seguiti e filtri che bloccano contenuti sensibili o inappropriati. Meta ha dichiarato che queste misure sono state sviluppate tenendo in considerazione i feedback sia dei genitori sia degli adolescenti, con l’obiettivo di promuovere un ambiente online sicuro.

Un promemoria avviserà di aver trascorso 60 minuti sull’app

Un’altra funzionalità importante riguarda la gestione del tempo trascorso sull’app. Gli adolescenti riceveranno promemoria quando raggiungono i 60 minuti di utilizzo quotidiano, e la modalità di sospensione verrà attivata automaticamente dalle 22:00 alle 7:00, disabilitando le notifiche e attivando risposte automatiche ai messaggi.

Questi strumenti sono progettati per aiutare i giovani utenti a mantenere un rapporto equilibrato con la tecnologia e a evitare l’uso eccessivo dello smartphone durante le ore notturne. I genitori avranno anche accesso a funzioni di supervisione aggiuntive, come la possibilità di monitorare l’attività di messaggistica dei propri figli, bloccare l’uso di Instagram in determinati momenti e impostare limiti di tempo. Tuttavia, pur avendo visibilità su chi comunica con i loro figli, i genitori non potranno leggere i contenuti dei messaggi.

Meta sta inoltre sviluppando una tecnologia per individuare gli adolescenti che potrebbero aver mentito sulla loro età al momento dell’iscrizione, garantendo che vengano applicate le giuste restrizioni anche in questi casi. L’implementazione globale di queste funzionalità è prevista in fasi, a partire da Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, per poi espandersi all’Unione Europea e ad altre regioni nel 2025.

Fonte: Meta

