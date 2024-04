Attenzione ai messaggi da prefissi esteri come +27 su WhatsApp

Aumentano le truffe su WhatsApp tramite numeri internazionali, con una prevalenza di messaggi provenienti dal Sudafrica (prefisso +27): come riconoscere e respingere queste frodi che mirano al furto di dati personali e bancari

Negli ultimi tempi si è assistito a un incremento delle segnalazioni da parte degli utenti di WhatsApp riguardo l’arrivo di messaggi da numeri internazionali. Questi contatti, che esibiscono prefissi telefonici di diverse nazioni, tentano di instaurare una conversazione con molti destinatari. Nonostante i messaggi possano differire nella forma, tutti hanno in comune lo scopo di perpetrare truffe. È quindi cruciale riconoscere e comprendere i rischi associati a tali frodi per evitarne le insidie.

Molti di questi messaggi truffaldini provengono principalmente dal Sudafrica, come evidenziato dal prefisso internazionale +27, anche se non mancano tentativi da altre nazioni. Il modus operandi dei truffatori consiste nell’avviare il contatto con un semplice saluto in italiano, per poi passare rapidamente a offerte di lavoro sedicenti vantaggiose, con promesse di condizioni flessibili e compensi elevati. Queste proposte, pur sembrando attraenti, nascondono il rischio di furto di informazioni personali, estendendosi fino ai dettagli finanziari come i dati bancari e delle carte di credito.

Strategie di difesa

Per proteggersi da questi tentativi di frode, la strategia da adottare è chiara: ignorare completamente questi messaggi e non rispondere a nessun tentativo di contatto o richiesta di informazioni personali. È essenziale bloccare il mittente e rimanere allerta su possibili nuove comunicazioni da altri numeri internazionali. Considerata la bassa probabilità che una persona residente all’estero ci contatti per motivi legittimi, salvo il caso di amicizie o conoscenze fuori dall’Italia, mantenere un alto livello di vigilanza è fondamentale per prevenire truffe.

La prudenza e l’informazione sono le armi più potenti contro le insidie di WhatsApp. Riconoscere i segnali d’allarme e agire con tempestività per proteggere i propri dati personali è vitale per evitare gravi conseguenze e violazioni della privacy.

