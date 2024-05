Mangiare 100 “litri” di fragole: le nuove sfide virali su TikTok (segnale della decadenza dei nostri tempi)

Mangiare chili di cibo a favore di telecamera, per qualche like in più: davvero siamo arrivati così in basso nella società contemporanea?

Come ripetiamo spesso nei nostri articoli, i social network si stanno trasformando sempre più in un luogo in cui follia e stupidità trovano terreno fertile (e tanti follower).

Quasi non sorprende più, ormai, imbattersi in contenuti dove vengono mostrate sfide ai limiti del possibile, che riflettono il fallimento della nostra società e dell’educazione dei giovanissimi, sempre più inebetiti di fronte a video e foto volti solo a provocare, senza il minimo intento educativo.

Che queste clip siano vere o finte non importa, quello che ci rattrista è vedere il loro successo: migliaia, milioni di visualizzazioni e di like (la vanity metric con cui si misura il successo al giorno d’oggi), tantissimi tentativi di imitazione delle folli sfide proposte.

L’ultimo caso balzato all’attenzione è quello di un ragazzo, che propone sfide alimentari decisamente assurde e fuori scala.

In tutti i video presenti sul suo profilo (in tutto sono nove), il giovane si mostra davanti a una vasca di vetro trasparente, con una capienza di 100 litri, riempita di volta in volta con un cibo diverso.

La sfida è quella di svuotare tutta la vasca, riuscendo a ingurgitare tutto il cibo presente all’interno. Nei diversi video sul profilo la vasca è piena ora di fragole, ora di patatine del McDonald’s, ora di marshmallow, ora addirittura di energy drink.

Passano le ore (indicate da un contatore in basso) e la vasca progressivamente si svuota. Il finale di ogni video mostra sempre il ragazzo esausto e provato dalla sfida che, nonostante tutto, riesce sempre a portare a termine con successo.

Sotto ogni video, i commenti fioccano: c’è chi fa dell’ironia e chi ritiene queste sfide impossibili per un fisico umano ma, come abbiamo detto, poco importa che si tratti di video veri o di montaggi.

Ciò che conta è il messaggio che lanciano agli utenti e, in particolare, “l’ispirazione” che possono fornire ai più giovani, sedotti e affascinati da queste folli sfide tanto da volerle replicare (con esiti molto spasso drammatici).

TikTok, al posto di censurare questi contenuti che potrebbero stimolare altri utenti (soprattutto i giovanissimi) a voler imitare queste sfide, si limita ad avvertire del possibile pericolo:

La partecipazione a questa attività potrebbe causare pericolo a te o ad altri.

