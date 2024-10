Lo spettrale Doodle di Halloween Magic Cat Academy di Google è tornato con un terzo capitolo

Continuando la tradizione di Doodle interattivi, Google ha rilasciato per il 2024 una nuova versione del gioco di Magic Cat Academy, il famoso gioco di Halloween. Sei pronto a combattere i fantasmi nei panni del simpatico gatto nero Momo?

Halloween 2024 a suon di Magic Cat Academy: per la festa più spettrale dell’anno è Google che torna con il “gioco” interattivo del gattino nero impegnato a scacciare via spaventosissimi fantasmi.

Si tratta del terzo capitolo della serie Magic Cat Academy di Google Doodle, il gioco di Halloween del 2024 vede il micio Momo agitare ancora una volta una bacchetta magica per respingere i fantasmi malevoli.

Leggi anche: Boo Basket: cos’è e come realizzare (in chiave green) il cestino di Halloween che spopola sui social

Questo felino acchiappafantasmi fece la sua prima apparizione nel Doodle di Halloween di Google del 2016, quando ha combattuto gli spettri in un’ambientazione scolastica in stile Harry Potter. È poi tornato nel Google Doodle di Halloween del 2020, tuffandosi nell’oceano per eliminare i ghoul tra le onde.

Premi play per aiutare il gatto Momo a combattere avversari spettrali nell’atmosfera, suggerisce Google, spiegando che il super gatto quest’anno vivrà un’avventura fuori dal mondo, combattendo il suo acerrimo nemico, Marshmallow il fantasma, attraverso gli strati dell’atmosfera.

Con il suo Doodle e gioco interattivo, Google augura a tutti gli utenti un felice Halloween:

Che tu trascorra la giornata mangiando cioccolato, travestendoti, guardando film spaventosi o sconfiggendo i cattivi con Momo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: