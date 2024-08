La truffa della scatola misteriosa di SHEIN: non cascarci!

Le truffe online che utilizzano il marchio Shein stanno ingannando molti consumatori, promettendo l'invio di una "Scatola Misteriosa" in cambio di dati personali

Negli ultimi tempi, c’è stato un aumento preoccupante di truffe che sfruttano il nome e l’immagine di Shein, il popolare e-commerce, per raggirare i consumatori. Questi truffatori utilizzano diversi canali, come email, social media e WhatsApp, per diffondere la falsa promessa di una “scatola misteriosa” o “Scatola Mistery Shein”. Purtroppo, molte persone sono già cadute nella trappola.

Come funziona la truffa

Questa truffa si fonda sulla fiducia che tanti consumatori ripongono in Shein. La solidità del marchio rende più semplice per i truffatori ingannare le vittime. Queste ultime ricevono messaggi che sembrano autentici, inviati tramite email, post sui social o catene di WhatsApp, contenenti link a un sito fasullo che replica fedelmente quello ufficiale di Shein.

Una volta atterrati su questo sito falso, gli utenti vengono invitati a completare un sondaggio o a partecipare a un gioco, con la promessa di ricevere una “Scatola Mistery Shein”. Simili truffe, in passato, offrivano gift card con valori compresi tra i 20 e i 500 euro.

Ecco un esempio del tipo di messaggio che le vittime potrebbero ricevere:

Ogni settimana selezioniamo 50 clienti dal nostro sistema per ricevere una SCATOLA MISTERY SHEIN, con l’obiettivo di migliorare la soddisfazione e la fiducia! Tu sei uno dei nostri clienti selezionati di questa settimana! Tutto ciò che devi fare è rispondere a un breve sondaggio di 8 domande per ricevere il tuo premio gratuitamente. In caso contrario, puoi ignorare questa email o scegliere di non completare il sondaggio.

Dopo aver completato il sondaggio o il gioco, le vittime vengono ingannate con la notizia di aver vinto il premio e vengono invitate a inserire i dettagli della carta di credito per “ricevere” il premio. È a questo punto che la truffa diventa chiara: i dati della carta, inclusi numero e codice CVV, vengono rubati tramite un sito non sicuro, permettendo ai truffatori di effettuare acquisti fraudolenti.

Come proteggersi?

I truffatori si servono di varie tecniche per attirare le vittime nei loro siti fraudolenti, tra cui la registrazione di domini molto simili a quelli ufficiali, l’uso di link ingannevoli e post sui social network. Inoltre, con l’ausilio di tecniche di “traffic cloaking”, riescono a manipolare i risultati dei motori di ricerca, mostrando contenuti differenti a seconda dell’utente e aumentando l’efficacia della truffa.

Per proteggersi, è fondamentale adottare un atteggiamento scettico verso offerte troppo allettanti e verificare sempre l’autenticità dei siti web prima di inserire dati personali. Ignorare comunicazioni non richieste e utilizzare software antivirus aggiornato può ridurre significativamente il rischio di cadere in queste trappole​.

