La nuova truffa tramite SMS che prende di mira i clienti ING Direct

Allerta phishing per i clienti di ING Direct: crescono i tentativi di truffa tramite SMS che imitano comunicazioni ufficiali della banca, invitando a cliccare su link sospetti

Una nuova truffa sta prendendo di mira i clienti di ING Direct tramite SMS che imitano le comunicazioni ufficiali della banca. Questi messaggi ingannevoli avvertono gli utenti di una presunta richiesta di accesso al proprio account bancario, invitandoli a cliccare su un link per bloccare l’accesso sospetto. Questa tattica fraudolenta mira a estorcere informazioni sensibili, quali credenziali e dati personali.

I truffatori utilizzano un linguaggio persuasivo per creare un senso di urgenza, spingendo l’utente a intervenire rapidamente. Il messaggio tipico può includere frasi come:

Notifica IoSicuro ING DIRECT Abbiamo una richiesta di accesso in sospeso dal suo account se non sei tu bloccalo a ****.com.