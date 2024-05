“Hai raggiunto il limite di archiviazione su iCloud di Apple? Attenzione all’ennesima truffa

Recenti tentativi di phishing imitano le comunicazioni di iCloud, ingannando gli utenti con offerte di spazio gratuito: come riconoscere questi trucchi e difendere i dati sensibili evitando di cadere nella trappola dei cyber criminali

Avete ricevuto una email che afferma che il vostro spazio su iCloud è esaurito e vi offre più memoria gratuitamente? Prima di inserire le vostre informazioni personali, fermatevi un attimo: potrebbe trattarsi di una truffa. Recentemente, infatti, sono state segnalate delle email phishing che imitano le comunicazioni ufficiali di iCloud, potenzialmente ingannevoli a un primo sguardo. Queste email spesso includono loghi noti di iCloud e Apple, e comunicano al destinatario che il suo “limite di archiviazione è stato raggiunto”. Un segnale d’allarme è rappresentato dalla proposta di ottenere spazio aggiuntivo gratuitamente in cambio della verifica dei dati personali, come per esempio l’inserimento delle informazioni della carta di credito.

È importante sapere che Apple non richiede mai la condivisione di informazioni personali tramite email. Gli utenti dovrebbero essere particolarmente cauti di fronte a richieste di dati sensibili o azioni urgenti, quali la convalida dell’ID Apple mediante dettagli finanziari. La presenza di un link su cui cliccare per “convalidare” o “espandere” lo spazio disponibile è un altro indicatore evidente di tentativi di phishing. Verificare sempre la grammatica e lo stile del testo: le comunicazioni ufficiali sono generalmente corrette e mantenute in uno stile professionale.

Passi da seguire in caso di phishing confermato

1. Cambio della Password dell’ID Apple Nel caso in cui si sia fornito involontariamente dettagli personali attraverso una di queste email truffaldine, è cruciale agire senza indugio. Il primo passo consiste nel cambiare immediatamente la password dell’ID Apple, seguendo le indicazioni sul sito ufficiale di supporto Apple.

2. Contattare la Propria Banca Si raccomanda anche di avvisare la propria banca per prevenire eventuali transazioni non autorizzate e modificare le password di altri account che utilizzano la stessa combinazione di email e password.

3. Verifica dell’Indirizzo Email del Mittente Un controllo dell’indirizzo email del mittente può svelare falsità del messaggio; indirizzi email che non corrispondono a quelli ufficiali di Apple o che presentano domini sconosciuti sono chiari indizi di phishing. Inoltre, qualsiasi link incluso nell’email che non dirige a pagine ufficiali di Apple, ma a domini esterni o sospetti, dovrebbe essere considerato una minaccia potenziale.

È inoltre consigliato evitare di rispondere o cliccare su link presenti in email non verificate. Invece, è possibile segnalare l’email sospetta direttamente ad Apple all’indirizzo reportphishing@apple.com o consultare centri di assistenza al consumatore locali per ulteriori aiuti. La prassi più sicura resta quella di eliminare l’email e non interagire con essa per proteggersi dalle truffe online.

Fonte: Apple

