Ecco perché Google dedica alla Luna un doodle-videogame

Oggi, 24 ottobre 2024, Google celebra l'ultima Mezza Luna di ottobre con un Doodle interattivo dedicato alle fasi lunari: gli utenti possono partecipare a un quiz educativo che permette di scoprire meglio le fasi lunari e il loro significato

Oggi, giovedì 24 ottobre 2024, la Luna si prende la scena sulla home page di Google. Con uno dei suoi celebri Doodle interattivi, il motore di ricerca celebra l’ultima Mezza Luna di ottobre con un quiz a tema cicli lunari, pensato per stimolare curiosità e divertimento. Insomma, non è solo un gioco, ma un’occasione per imparare qualcosa di più su un fenomeno che spesso diamo per scontato.

L’obiettivo del quiz è semplice: rispondere a una serie di domande per mettere alla prova le proprie conoscenze sulle fasi della Luna. Dalla Luna Nuova, in cui il satellite ci mostra la sua faccia nascosta, fino alla Luna Piena, passando per le fasi intermedie di Primo e Ultimo Quarto, questo ciclo – conosciuto come ciclo sinodico – dura circa 29,5 giorni. Eppure, pur essendo visibile a occhio nudo, lo dimentichiamo troppo spesso, ignorando il suo impatto sulla Terra, dalla regolazione delle maree all’ispirazione poetica.

Perché Google celebra la Luna?

La scelta di Google non è casuale: dedicare un Doodle alla Luna non significa solo celebrarne la bellezza, ma invitare chiunque a esplorare le meraviglie scientifiche che spesso passano inosservate. La Luna è più di un semplice satellite, è un’icona che ha influenzato culture, miti e calendari, segnando il tempo e ispirando scoperte. Oggi, con il suo Doodle, Google ci invita a fermarci un attimo, sollevare lo sguardo e riempirci gli occhi di meraviglia.

Quindi, se vi trovate davanti alla home page di Google, accettate la sfida! Magari, oltre a scoprire qualche curiosità in più sui cicli lunari, avrete anche un motivo in più per ammirare la Luna, che continua a ricordarci quanto sia bello alzare gli occhi al cielo, almeno ogni tanto.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Google

Ti potrebbe interessare anche: