“È stato effettuato un pagamento”: la nuova truffa via SMS che sfrutta il nome di PayPal

Come proteggersi dalla truffa "È stato effettuato un pagamento" tramite SMS che utilizza il nome di PayPal per ingannare gli utenti e sottrarre informazioni sensibili

Recentemente, numerosi utenti hanno ricevuto SMS che, mascherandosi da comunicazioni ufficiali di PayPal, annunciavano falsi pagamenti effettuati tramite le loro carte di credito. Questi messaggi, inviati in maniera aleatoria e con importi variabili, contengono un link che sollecita l’utente a bloccare il pagamento non riconosciuto. L’apparente legittimità di questi messaggi, che utilizzano il nome di PayPal come mittente, può facilmente ingannare, dato che imitano fedelmente i veri avvisi di pagamento. Nel dettaglio, il testo del messaggio recita come segue:

E’ stato effettuato un pagamento di 256,31 EUR con la carta **** Se non riconosci questo pagamento bloccalo https://****

PayPal ha implementato sul proprio sito ufficiale e sull’app una sezione FAQ nella quale fornisce indicazioni dettagliate su come riconoscere e segnalare gli SMS, le email o i siti sospetti. Per far fronte a un attacco di phishing, PayPal suggerisce di inoltrare l’email o il messaggio ricevuto all’indirizzo phishing@paypal.com senza modificare l’oggetto o allegare il messaggio originale, per poi eliminarlo dalla propria casella di posta. La piattaforma ribadisce l’importanza di non rispondere, non aprire link sospetti, non scaricare allegati e non chiamare numeri di telefono forniti in tali comunicazioni.

Attenzione alle truffe online più comuni

Al di là del phishing, esistono numerose altre truffe online dalle quali difendersi:

Truffe relative a fatture pro-forma e richieste di denaro : Se ricevi una fattura o una richiesta di pagamento per servizi o prodotti non ordinati, non procedere al pagamento e non contattare numeri forniti nelle note.

: Se ricevi una fattura o una richiesta di pagamento per servizi o prodotti non ordinati, non procedere al pagamento e non contattare numeri forniti nelle note. Frode sulle tariffe anticipate : Ignora le offerte che richiedono pagamenti iniziali per ricevere somme di denaro più grandi, poiché si tratta quasi sempre di truffe.

: Ignora le offerte che richiedono pagamenti iniziali per ricevere somme di denaro più grandi, poiché si tratta quasi sempre di truffe. Truffa per pagamenti eccessivi : Se un cliente paga un importo superiore al dovuto e chiede la restituzione della differenza, molto probabilmente si tratta di una truffa. Non inviare denaro a persone sconosciute.

: Se un cliente paga un importo superiore al dovuto e chiede la restituzione della differenza, molto probabilmente si tratta di una truffa. Non inviare denaro a persone sconosciute. Vincite a premi : Diffida da messaggi che promettono premi in cambio di una piccola commissione. È una truffa comune che non produce alcun premio.

: Diffida da messaggi che promettono premi in cambio di una piccola commissione. È una truffa comune che non produce alcun premio. Investimenti ad alto profitto e privi di rischi : Sii scettico di fronte a opportunità di investimento che promettono grandi ritorni senza rischi. Interrompi immediatamente ogni comunicazione con questi soggetti.

: Sii scettico di fronte a opportunità di investimento che promettono grandi ritorni senza rischi. Interrompi immediatamente ogni comunicazione con questi soggetti. Falsi enti di beneficenza : Verifica sempre l’autenticità di un ente di beneficenza, specialmente dopo eventi catastrofici.

: Verifica sempre l’autenticità di un ente di beneficenza, specialmente dopo eventi catastrofici. Truffe relative a spedizioni: Non accettare di utilizzare etichette di spedizione prepagate fornite da clienti, poiché potrebbero essere state ottenute con metodi fraudolenti.

Prendendo queste precauzioni, potrai proteggere te stesso e i tuoi dati personali e finanziari dal rischio di frodi online.

Fonte: PayPal

