Chiamate dal numero +31, il prefisso dei Paesi Bassi: come evitare la truffa del lavoro falso

Sono in aumento le chiamate sospette dal prefisso +31 dei Paesi Bassi: utilizzando tecniche ingannevoli come il "ping call", i truffatori mirano a rubare informazioni personali e denaro

In questi ultimi mesi, si stanno moltiplicando le segnalazioni di chiamate sospette da numeri con prefisso +31, che corrisponde ai Paesi Bassi. Queste telefonate, spesso automatizzate e accompagnate da messaggi pre-registrati, cercano di abbindolare le vittime spingendole a proseguire la conversazione su WhatsApp, magari con la scusa di aver ricevuto un fantomatico curriculum vitae. Truffe telefoniche belle e buone, insomma, che puntano a sgraffignare informazioni personali o finanziarie.

Una delle tattiche preferite da questi truffatori è il “ping call”: fanno squillare il telefono giusto per un attimo, sperando che tu richiami. Ma se lo fai, rischi di trovarti con una bella stangata sulla bolletta, perché il numero a cui rispondi spesso è legato a costosi servizi premium.

Come riconoscere e proteggersi da questa truffa

I prefissi internazionali come +31, o anche +351 del Portogallo e +44 del Regno Unito, sono armi perfette nelle mani dei truffatori. Giocano sulla nostra scarsa dimestichezza con i numeri internazionali e sul fatto che, magari per curiosità o per paura di perdere una chiamata importante, potremmo cadere nella trappola e richiamare.

Per evitare di finire nel tranello, è meglio essere prudenti: non rispondere a numeri sconosciuti, non richiamare se ti sembra strano, e soprattutto non dare mai i tuoi dati personali o bancari a chi non conosci. Segnala i numeri sospetti e usa applicazioni che ti proteggano dalle chiamate indesiderate.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: NextMe

Ti potrebbe interessare anche: