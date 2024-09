Samsung strizza l’occhio al futuro: in arrivo il primo smartphone arrotolabile

Nel 2025 farà il debutto sul mercato il primo smartphone arrotolabile di Samsung, con uno schermo OLED da 12,4 pollici. Si arrotolerà su se stesso riducendo così lo spazio e diventando simile a un tablet una volta aperto

Samsung si sta preparando a lanciare il suo primo smartphone arrotolabile, un dispositivo innovativo previsto per il 2025. Questo nuovo modello rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella tecnologia dei display flessibili, che negli ultimi anni ha visto una crescente competizione.

In particolare Huawei ha recentemente presentato il suo telefono a tre ante, il Mate XT Ultimate. Il telefono arrotolabile di Samsung dovrebbe avere uno schermo OLED da 12,4 pollici, un notevole miglioramento rispetto ai display dei dispositivi pieghevoli attuali.

A differenza dei telefoni pieghevoli tradizionali, il nuovo smartphone di Samsung sarà dotato di un display che si arrotola su se stesso, permettendo di ridurre drasticamente lo spazio occupato quando non in uso e di estendersi quando necessario. Questa tecnologia punta a rivoluzionare il concetto di portabilità senza compromettere le dimensioni del display, offrendo così un’esperienza utente simile a quella di un tablet una volta completamente aperto.

Ci sarà una fotocamera sotto il display

Il design innovativo prevede anche una fotocamera sotto il display, garantendo un’estetica più pulita e minimalista. Questo dettaglio si inserisce perfettamente nella filosofia di Samsung, che mira a un equilibrio tra funzionalità avanzate e un design elegante. La combinazione di un ampio schermo e un sistema di fotocamere discreto punta a offrire un dispositivo top di gamma, destinato a un segmento di mercato premium.

Samsung non è la prima azienda a sperimentare con i display arrotolabili. LG aveva già presentato un concept simile al CES 2021, anche se poi ha deciso di abbandonare il settore mobile. Inoltre TCL ha recentemente mostrato una tecnologia analoga, dimostrando come questo segmento sia oggetto di crescente interesse da parte dei principali attori dell’industria. Tuttavia Samsung potrebbe essere la prima azienda a portare effettivamente un telefono arrotolabile sul mercato.

Questo dispositivo potrebbe essere lanciato insieme o in sostituzione del futuro Galaxy Z Fold 7, continuando così la tradizione di Samsung di innovare nel campo degli smartphone pieghevoli e flessibili. Con il lancio previsto entro il 2025, è probabile che nelle prossime settimane e mesi emergeranno ulteriori dettagli e fughe di notizie riguardo le specifiche tecniche e le funzionalità del dispositivo. Non ci resta dunque che attendere per scoprirne di più.

