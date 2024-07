Queste due ricercatrici italiane hanno ricevuto uno dei premi più importanti nella matematica europea

Maria Colombo e Cristiana De Filippis sono state premiate per i loro eccezionali contributi scientifici in vari ambiti della matematica, ricevendo il premio EMS

Due ricercatrici italiane hanno ricevuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel campo della matematica europea: il premio EMS che è stato assegnato durante il 9° Congresso Europeo di Matematica, tenutosi a Siviglia, in Spagna.

Le vincitrici, Maria Colombo e Cristiana De Filippis, sono state premiate per i loro eccezionali contributi scientifici in vari ambiti della matematica. Maria Colombo, professoressa ordinaria presso l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, ha ottenuto il premio EMS per i suoi risultati innovativi in fluidodinamica, teoria del trasporto ottimale e teoria cinetica. Nata a Luino (Varese), i suoi studi hanno avuto impatto significativo sull’analisi matematica, portando a sviluppi importanti e nuove comprensioni in queste aree.

Cristiana De Filippis, professoressa associata all’Università di Parma, è stata premiata per i suoi contributi alla teoria della regolarità ellittica. Nata a Bari, ha ricevuto il riconoscimento per le sue ricerche sulle stime di Schauder per equazioni ellittiche non uniformi e integrali variazionali non differenziabili, oltre che per i minimi di integrali quasiconvessi. La sua carriera è già costellata di premi, tra cui il G-Research Prize di Oxford nel 2019 e il Premio Iapichino dell’Accademia dei Lincei nel 2020.

Bologna ospiterà il prossimo congresso nel 2028

Il premio EMS, istituito nel 1992, è considerato una sorta di anticamera per la Medaglia Fields, il massimo riconoscimento mondiale per la matematica, spesso paragonato al Premio Nobel. In passato, il matematico italiano Alessio Figalli vinse il premio EMS nel 2012 e successivamente la Medaglia Fields nel 2018.

Il Congresso Europeo di Matematica, organizzato ogni quattro anni dalla Società Europea di Matematica (EMS), è il secondo evento più grande al mondo nel campo della matematica. Durante questa edizione, l’Italia ha ottenuto un ulteriore riconoscimento: Bologna è stata scelta per ospitare il prossimo congresso nel 2028.

Colombo e De Filippis si uniscono a un gruppo ristretto di matematici italiani che hanno vinto il premio EMS. Complessivamente, i vincitori italiani sono stati sei, tra cui Guido De Philippis, Alessio Figalli, Corinna Ulcigrai e Stefano Bianchini. La vittoria delle due ricercatrici italiane sottolinea l’eccellenza e il contributo significativo dell’Italia nel panorama matematico mondiale.

