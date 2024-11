WhatsApp sempre più inclusivo: è arrivata la trascrizione dei messaggi vocali in testo

È arrivata per alcune lingue e tra alcuni mesi lo sarà anche in Italia: la trascrizione dei messaggi vocali di WhatsApp in testo per essere più accessibile anche a chi ha difficoltà uditive

WhatsApp ha annunciato il rilascio globale di una nuova funzione molto attesa: la trascrizione dei messaggi vocali in testo. Questa novità è progettata per migliorare l’accessibilità e la comodità della comunicazione sulla piattaforma, consentendo agli utenti di leggere il contenuto di un messaggio audio invece di ascoltarlo.

Attualmente la funzione supporta le lingue inglese, portoghese, spagnolo e russo, ma è previsto l’arrivo dell’italiano nei prossimi mesi. Per abilitare la trascrizione, gli utenti devono accedere alle impostazioni dell’app e selezionare la lingua desiderata tra quelle disponibili.

La trascrizione di un messaggio audio può essere attivata tenendo premuto il messaggio e selezionando l’opzione “trascrivi”. Il testo trascritto apparirà nella stessa finestra di chat, garantendo una transizione fluida tra audio e testo. Tuttavia è importante notare che la funzione potrebbe non funzionare correttamente in presenza di rumori di fondo o se la lingua del messaggio non corrisponde a quella impostata.

Migliora l’accessibilità per le persone sorde o con difficoltà uditive

Meta, la società proprietaria di WhatsApp, ha sottolineato che la privacy degli utenti rimane una priorità assoluta. Tutti i testi trascritti vengono elaborati localmente sul dispositivo del destinatario, senza la necessità di inviare dati a server esterni o utilizzare una connessione internet. Grazie alla crittografia end-to-end, né Meta né altre terze parti possono accedere al contenuto vocale o testuale, garantendo così un elevato livello di sicurezza.

Questa funzione rappresenta un significativo passo avanti per l’inclusione digitale, rendendo WhatsApp più accessibile alle persone sorde o con difficoltà uditive. La trascrizione consente loro di partecipare alle conversazioni vocali in modo semplice e immediato, eliminando una barriera storica alla comunicazione. Inoltre può rivelarsi utile in contesti in cui ascoltare un messaggio audio risulta difficile o inappropriato, come in ambienti rumorosi o silenziosi.

Questa nuova funzionalità è destinata a rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i messaggi vocali su WhatsApp. La trascrizione non solo migliora l’esperienza complessiva degli utenti, ma offre anche una soluzione concreta alle esigenze di accessibilità, rafforzando l’impegno di Meta verso un’inclusione sempre più ampia.

Fonte: Blog WhatsApp

