WhatsApp lancia la nuova funzione delle liste (per organizzare le chat): come funzionano e come attivarle

Con le Liste gli utenti di WhatsApp possono dare priorità alle conversazioni più rilevanti e accedere rapidamente alle chat di interesse. Uno strumento utile per chi comunica con gruppi di persone diverse, come familiari, colleghi o amici, e desidera un modo più rapido per focalizzarsi su determinati contatti

WhatsApp ha lanciato una nuova funzionalità chiamata “Liste”, che consente di organizzare le chat in categorie personalizzate, semplificando la gestione delle conversazioni. Questa novità permette agli utenti di creare una sorta di “filtri” per le chat, rendendo più agevole trovare i messaggi importanti e mantenere la propria schermata delle conversazioni ordinata.

Le liste funzionano in modo semplice: nella sezione Chat dell’app, sotto la barra di ricerca, appare una serie di pulsanti cliccabili che rappresentano le categorie. WhatsApp fornisce inizialmente una lista chiamata “Tutte”, in cui sono visibili tutte le conversazioni.

Tuttavia, premendo l’icona “+” accanto ai pulsanti, è possibile creare categorie aggiuntive e assegnare loro un nome. L’utente può decidere, per esempio, di creare liste chiamate “Famiglia”, “Amici” o “Lavoro”, in cui raggruppare rispettivamente le chat personali o di gruppo con i familiari, amici o colleghi. Una volta create, le liste funzionano come filtri: facendo tap sulla categoria desiderata, si vedranno solo le conversazioni incluse in quella lista.

Per averle basta aggiornare WhatsApp all’ultima versione

Le liste sono completamente private e visibili solo all’utente che le crea, con la possibilità di modificarle in qualsiasi momento attraverso le impostazioni di WhatsApp. Questa funzionalità offre un nuovo livello di personalizzazione, in linea con il recente aggiornamento dell’app che permette di salvare i contatti esclusivamente su WhatsApp, senza doverli necessariamente aggiungere alla rubrica del telefono.

Nei prossimi aggiornamenti, WhatsApp prevede di introdurre ulteriori strumenti, come gli username, per facilitare la condivisione del proprio contatto senza dover fornire il numero di telefono. Per ottenere questa funzionalità, basta aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile su Play Store per Android o App Store per iPhone. Tuttavia, essendo il rilascio graduale, alcuni utenti potrebbero dover attendere qualche giorno prima di vedere le Liste attive.

L’introduzione delle Liste è stata ispirata dal feedback positivo ricevuto riguardo ai filtri chat, introdotti all’inizio dell’anno per agevolare la ricerca rapida delle conversazioni. Sulla scia di quel successo, WhatsApp ha deciso di ampliare la funzione per creare un’esperienza di gestione delle chat più personalizzabile e intuitiva.

Fonte: Blog WhatsApp

