Vuoi portare più felicità nella tua vita? Prova con questa app creata da un gruppo di studenti del liceo

Un'app che rende possibile "chattare" con i filosofi antichi e chiedere a loro consigli sulla propria felicità: è l'idea geniale di un gruppo di studenti di scuola superiore

Una risposta al nostro bisogno di felicità potrebbe arrivare dal passato – più precisamente, dalla filosofia antica.

È quello che hanno pensato gli studenti di una classe quarta del liceo scientifico Volterra di Ciampino, che hanno messo a punto un’app che ci può guidare e aiutare nell’affrontare i piccoli problemi di ogni giorno.

L’app si chiama Philosomeet ed è stata ideata dagli studenti della classe 4SA coordinati dalla professoressa Stolzuoli, sotto la guida del professor Zuliani dell’università di Tor Vergata (che ha insegnato agli studenti come realizzare un’applicazione così complessa ed articolata).

Il nome bizzarro è in realtà l’unione delle parole philosopher (filosofo) e meet (incontro): il suo scopo, infatti, è proprio quello far incontrare gli utenti con i filosofi antichi – più precisamente, con le loro massime di saggezza.

In effetti, se ci pensiamo, i filosofi antichi – Seneca, Pitagora, Epicuro e gli altri – avevano già trovato tutte le risposte ai problemi che attanagliano l’essere umano sin dalla sua comparsa sulla Terra: infelicità, invidia, ira, pene d’amore, sete di successo, desiderio di prevaricazione, ricerca di se stessi.

Questi sono i mali atavici che affliggono la nostra specie da sempre, e non sorprende che esistano risposte universali e ancora valide – non importa l’epoca in cui si vive.

Portando nel presente – e, più precisamente, dentro lo smartphone – gli insegnamenti dei grandi filosofi dell’antichità, l’applicazione si propone di aiutare l’utente nel proprio percorso di vita.

Ogni giorno viene suggerito un percorso di attuazione di piccoli gesti e compiti quotidiani che richiamano i precetti dei filosofi dell’antica Grecia, resi attuali per i giorni nostri.

L’app Philosomeet è stata lanciata questo lunedì, ed è ancora in una fase embrionale. Al momento non si trova all’interno degli store per applicazioni, ma solo in forma web a questo link.

Attraverso l’interfaccia molto semplice è possibile scegliere il proprio filosofo preferito, conoscerne la storia e le opere attraverso una scheda biografica, trovare consigli quotidiani per iniziare a vivere lasciandosi ispirare dalle parole dell’intellettuale.

Presto sarà implementata anche una forma di intelligenza artificiale che permetterà all’utente di “chattare” con il filosofo scelto e chiedergli consigli in merito ai propri problemi.

In merito alla felicità, riportiamo i consigli del grande filosofo Epicuro:

Accettati per quel che sei, con i tuoi pregi e i tuoi difetti. Ricorda che i giudizi degli altri spesso dicono più di loro che di te. Non lasciare che il giudizio degli altri definisca o influenzi le tue decisioni.

Vi lasciamo qui sotto il video di presentazione dell’app, realizzato dagli studenti:

