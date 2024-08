Dopo aver visto questo video dei Vigili del Fuoco non lascerai mai più batterie e Power bank in giro (vicino a bambini o animali)

Le batterie al litio, che ormai usiamo ogni giorno, rappresentano un rischio troppo sottovalutato, specialmente quando si surriscaldano: ecco perché dovremmo evitare di lasciare dispositivi elettronici e caricabatterie portatili a portata di mano di bambini e animali

Le batterie al litio oggi sono praticamente ovunque o quasi: negli smartphone e tablet e in altri dispositivi elettronici, oltre che nelle auto elettriche. Potrebbero sembrare sicure, eppure rappresentano un potenziale pericolo da non sottovalutare, come ci ricorda un episodio avvenuto in un’abitazione in Oklahoma.

A condividere la scena dell’incidente, ripresa da una telecamera, i Vigili del Fuoco del Tulsa Fire Department per ricordare di tenere queste batterie lontane da bambini e animali domestici: nel video si vede un cane in salotto intento a masticare un caricabatterie portatile per cellulari. Improvvisamente, il dispositivo inizia a emettere scintille per poi esplodere, innescando un incendio. Fortunatamente l’animale, insieme a un altro cane e un gatto presenti nella stanza, si è dato subito alla fuga, per fortuna senza riportare ustioni.

“I dipartimenti dei Vigili del Fuoco in tutto il Paese stanno assistendo a incendi correlati a queste batterie e vogliamo che il pubblico venga informato sull’uso, la conservazione sicura e lo smaltimento corretto di queste batterie potenzialmente pericolose” avvertono i pompieri.

Le cause dell’esplosione delle batterie al litio e come prevenire incidenti

Ma cosa provoca queste esplosioni (che per fortuna non si verificano di frequente)?

Le batterie agli ioni di litio sono note per immagazzinare una notevole quantità di energia in uno spazio compatto – spiega Andy Little del Tulsa Fire Department. – Tuttavia, quando questa energia viene rilasciata in modo incontrollabile, può generare calore, produrre gas infiammabili e tossici e persino causare esplosioni.

Il surriscaldamento rappresenta la causa principali di questi incidenti. Ciò si verifica principalmente durante l’utilizzo o la ricarica del dispositivo in questione.

Per cercare di prevenire il più possibile che le batterie al litio si surriscaldano evita di:

Lasciare smartphone, Power bank o tablet sotto il sole (ad esempio in spiaggia) o vicino altre fonti di calore

Conservare il cellulare in tasca

Usare cover troppo spesse

Lasciare il cellulare sotto cuscini o coperte

Usare batterie non originali

Sovraccaricare il dispositivo durante la ricarica

Continuare a utilizzare batterie al litio che presentano rigonfiamenti

Fonte: Tulsa Fire Department

