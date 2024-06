Nostalgia canaglia! Dopo 25 anni, il mitico Nokia 3210 torna per disintossicarci dalla tecnologia

Il Nokia 3210 torna nei negozi dopo 25 anni, puntando sulla nostalgia e sulla semplicità per una disintossicazione digitale in un mondo dominato dagli smartphone

In un’epoca dominata dalla nostalgia, Nokia ha deciso di rilanciare il leggendario modello 3210 dopo ben 25 anni dal suo debutto. Questa tendenza a rivivere il passato, che spazia dai remake delle serie TV degli anni ’90 al ritorno dello streetstyle, abbraccia ora anche i vecchi cellulari. Il Nokia 3210, conosciuto per la sua durata e resistenza, è di nuovo disponibile per soddisfare chi desidera un dispositivo semplice e affidabile.

Il Nokia 3210 originale, lanciato nel 1999, ha conquistato il cuore di milioni di utenti per la sua batteria duratura e la resistenza agli urti. Il nuovo modello, rinnovato da HMD Global, mantiene queste caratteristiche, ma con alcune aggiunte moderne. Ad esempio, integra Cloud Apps, che consente di accedere a YouTube, alle previsioni meteo e alle ultime notizie. Supporta anche il 4G, ha una batteria da 1450 mAh e una porta di ricarica USB-C.

Caratteristiche tecniche e design

Il Nokia 3210 (2024) è dotato di una fotocamera da 2 megapixel con flash LED, uno schermo da 2,4 pollici con risoluzione QVGA e un sistema operativo S30+. Le dimensioni compatte, 122 mm di altezza e 52 mm di larghezza, rendono il Nokia 3210 maneggevole e pratico. La memoria interna è di 128 MB, espandibile fino a 32 GB tramite microSD. Tra le funzioni incluse, troviamo il classico gioco Snake, ora in alta risoluzione, e una radio FM. Le opzioni di connettività comprendono Bluetooth 5.0 e il jack per cuffie da 3,5 mm.

Il Nokia 3210 si rivolge a due principali categorie di utenti: chi cerca un’esperienza nostalgica e chi vuole ridurre la dipendenza dagli smartphone. Questo dispositivo offre una valida alternativa per chi desidera disintossicarsi dalla tecnologia, senza rinunciare alle funzioni essenziali come le chiamate e i messaggi.

Il ritorno del Nokia 3210 è anche una risposta alla crescente domanda di dumbphone, dispositivi mobili semplici con funzioni limitate. Questi telefoni stanno guadagnando popolarità, soprattutto tra gli adolescenti e i giovani adulti che cercano di ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi e di vivere in modo più consapevole. La lunga durata della batteria del Nokia 3210 e la sua resistenza lo rendono ideale per chi desidera un telefono affidabile e senza fronzoli. È disponibile in tre colorazioni: Y2K Gold, Scuba Blue e Grunge Black, al prezzo di 79,99 euro.

