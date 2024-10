IT-Wallet, arriva il portafoglio digitale con patente e tessera sanitaria: come funziona

IT-Wallet sarà disponibile per un gruppo selezionato di cittadini tramite l’app IO con l’obiettivo di digitalizzare documenti come patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità

Dal 23 ottobre 2024, l’IT-Wallet, il nuovo portafoglio digitale italiano, sarà disponibile tramite l’app IO per un primo gruppo selezionato di 50.000 cittadini. Questo progetto mira a digitalizzare documenti fondamentali come patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità, permettendo agli utenti di accedere ai propri documenti in formato elettronico sullo smartphone.

Il rollout completo per tutti i cittadini italiani è previsto a partire dal 4 dicembre 2024, con l’obiettivo di rendere la soluzione completamente operativa entro il 2025. L’IT-Wallet sarà accessibile tramite il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), offrendo un’opzione sicura e legale per conservare e utilizzare i documenti digitali.

Inizialmente il portafoglio digitale sarà utilizzabile principalmente per interazioni fisiche, come presentare la patente durante un controllo stradale o la tessera sanitaria in farmacia. A partire dal 2025, però, il sistema dovrebbe ampliarsi e includere funzionalità più avanzate come l’accesso ai servizi online, il pagamento digitale e l’ottenimento di documenti come certificati di residenza o fascicoli sanitari elettronici.

L’iniziativa fa parte dell’Agenda Digitale Europea

Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio del governo italiano, che si inserisce nel contesto dell’Agenda Digitale Europea, con una scadenza fissata al 2026 per l’adozione di un’identità digitale da parte di tutti i Paesi dell’UE. L’obiettivo è quello di semplificare l’accesso ai servizi pubblici e privati, facilitando la vita quotidiana dei cittadini.

Il governo italiano, tuttavia, sta anticipando queste tempistiche, cercando di rendere pienamente operativo l’IT-Wallet già entro il 2025. In futuro l’IT-Wallet potrebbe integrare altri documenti ufficiali come il passaporto, certificati di nascita e titoli di studio, offrendo così una piattaforma unica per gestire tutte le identità e i documenti digitali. Oltre a semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, questa soluzione potrebbe contribuire a migliorare l’efficienza della burocrazia e ridurre la dipendenza dai documenti cartacei.

