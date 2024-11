Caricabatterie rapidi per smartphone: gli svantaggi che non menzioniamo mai

Come la ricarica rapida del tuo smartphone influisce sul consumo energetico e sulla durata della batteria, e come usarla in modo responsabile per minimizzare i danni

Dall’anno 2000, quando l’Ericsson 380 ha segnato l’alba dell’era degli smartphone, il progresso è stato sorprendente. Ventiquattro anni dopo, l’INSEE rivela che il 94% dei giovani tra i 15 e i 29 anni possiede uno smartphone, mentre persino tra gli over 80, il 36% ne ha uno. Naturalmente, questi dispositivi devono essere ricaricati tramite una presa elettrica e, nella nostra frenesia quotidiana e dimenticanza, è stato inventato il caricatore rapido, capace di ricaricare un telefono in tempi record, perfino in meno di 30 minuti per un ciclo completo al 100%. Tuttavia, dietro la sua praticità si nascondono lati meno noti: un maggior consumo di elettricità e il rischio di ridurre la durata della batteria del telefono. Ecco una panoramica sui pro e contro di questi caricatori.

È logico che un caricatore rapido richieda più energia di uno tradizionale, simile al modo in cui un’auto di lusso consuma più carburante rispetto a una city car. Un caricatore rapido può consumare tra i 15 e i 30 watt, rispetto ai 5 watt di un caricatore standard. Anche se si consuma di più, il problema è più evidente se lasciato costantemente collegato, anche senza telefono. Sebbene i caricatori rapidi siano più dispendiosi, la loro maggiore potenza accorcia i tempi di ricarica, riducendo quindi il consumo totale a parità di tempo se scollegati dopo l’uso.

La batteria del telefono soffre con la ricarica rapida

Il marketing dei caricatori rapidi omette talvolta un aspetto cruciale: l’impatto sulla batteria. Un caricatore tradizionale invia una quantità di energia equilibrata al dispositivo, mentre un caricatore rapido porta la batteria a “sovraccaricarsi”, generando più calore e accelerandone l’usura. Questo è particolarmente critico per i telefoni più vecchi che non sono progettati per resistere a tensioni elevate. I modelli più recenti e di fascia alta invece sono compatibili con la ricarica rapida. Sebbene alcuni dispositivi più moderni siano progettati per gestire in modo ottimale l’elevata potenza, la ricarica rapida continua a esercitare una pressione significativa sulle celle della batteria, che nel lungo termine potrebbe incidere sulla loro efficienza complessiva.

Come limitare i danni?

Per minimizzare i problemi, basta usare il caricatore rapido solo quando strettamente necessario, come nei casi di emergenza. La ricarica notturna può essere affidata a un caricatore lento: in sei ore, il telefono sarà comunque pronto al risveglio. Un altro accorgimento è staccare il caricatore dalla presa quando non è in uso per evitare sprechi energetici. Usare con moderazione il caricatore rapido aiuta anche a preservare la batteria.

I caricatori rapidi rimangono estremamente utili per chi è sempre di corsa o tende a dimenticare di ricaricare il proprio smartphone. Tuttavia, è meglio bilanciare praticità e cura per mantenere le prestazioni del dispositivo a lungo termine.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Cambridge – IEEE

Ti potrebbe interessare anche: