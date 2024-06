Attenzione alla truffa della “N” sul cellulare, se vedi questo simbolo sul display ecco cosa devi fare

Gli hacker inventano sempre nuovi modi per ingannare gli utenti: tra le ultime truffe occorre prestare attenzione alla comparsa della "N" sul display del cellulare

Negli ultimi anni, i tentativi di truffa e frode da parte di hacker e cyber criminali digitali sono aumentati notevolmente. Questi individui inventano continuamente nuovi raggiri per ingannare gli utenti, rendendo fondamentale essere sempre vigili.

Ad esempio, nell’ultimo periodo stanno aumentano i messaggi su WhatsApp da numeri sconosciuti. Spesso, i truffatori fingono di essere figli che, in difficoltà, allarmano i genitori dichiarando di aver perso il telefono e li spingono a cliccare su link pericolosi. Anche gli SMS che sembrano provenire da banche sono frequenti. Questi messaggi esortano le vittime a inserire i propri dati bancari, portando al furto dei loro fondi. Un’altra truffa conosciuta è il Wangiri, di origine giapponese, che coinvolge un semplice squillo del telefono.

La comparsa della lettera “N” sul display

Oltre alle truffe ben note, ce n’è una meno conosciuta ma altrettanto pericolosa: la comparsa della lettera “N” sul display dello smartphone. Questa lettera appare nella barra di stato e indica che il dispositivo sta cercando di inviare messaggi importanti riguardo a pericoli imminenti. Quando si vede la lettera “N”, significa che è attiva la funzione NFC (Near Field Communication), utilizzata per i pagamenti tramite smartphone.

Gli hacker possono sfruttare questa tecnologia per intercettare i codici di pagamento e svuotare i conti delle vittime. Per effettuare la frode, tuttavia, il truffatore deve essere fisicamente vicino al dispositivo per ottenere la trasmissione dei dati.

Come proteggersi dalla truffa della “N”

Per evitare di cadere vittima di questa truffa, è importante sapere come disattivare l’NFC sul proprio smartphone. Ecco i passaggi da seguire:

Accedere alle impostazioni del telefono. Selezionare “Connessioni” o “Rete e connessioni”. Disattivare la funzione NFC.

Effettuare questa operazione rapidamente può bloccare gli hacker e ridurre i rischi di ulteriori attacchi.

I nostri dispositivi, come cellulari, smartphone e tablet, sono costantemente connessi a Internet, esponendoci a rischi di virus e malware. Fortunatamente, la maggior parte di questi è dotata di sistemi di sicurezza avanzati che proteggono la privacy degli utenti.

Tuttavia, è essenziale rimanere informati sui nuovi metodi di truffa e adottare misure preventive per proteggere i propri dati personali e finanziari. La vigilanza e la conoscenza sono le migliori difese contro i cyber criminali.

