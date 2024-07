L’intelligenza artificiale rivoluzionerà la ricerca dei bimbi persi in spiaggia, da quest’anno nella Publiphono, la “voce delle spiagge” di Rimini

Solo nella prima settimana di luglio sulla spiaggia di Rimini si sono contati un totale di 61 smarrimenti (soprattutto bambini), ma tutti con un lieto fine. Questo grazie a Publiphono Rimini, la “voce della spiaggia” che da quest’anno usa l’intelligenza artificiale, traducendo così gli annunci in 150 lingue diverse

Perfetto russo, ucraino, tedesco, francese e così 150 lingue diverse grazie all’intelligenza artificiale, che da quest’anno viene usata dalla Publiphono, la “voce della spiagge” di Rimini, per cercare i bambini (ma anche adulti) persi in spiaggia. Una vera rivoluzione per gli smarrimenti.

Come riferisce la Publiphono, solo nella prima settimana di luglio sulla spiaggia di Rimini si sono contati un totale di 61 smarrimenti (per l’esattezza 46 bambini, 13 anziani e due cagnolini), ma tutti con un lieto fine.

Dall’inizio della stagione sono state registrate 218 richieste di aiuto, che hanno segnato il record del 2024 rispetto al passato. Ma grazie all’intelligenza artificiale, che traduce gli annunci in 150 lingue diverse, la ricerca dei dispersi è molto più facile.

“È stato ritrovato Daniil – scrive Il Resto del Carlino – Indossa un costumino giallo e ha circa otto anni”. Dagli altoparlanti della Publiphono il messaggio viene ripetuto varie volte, in un perfetto russo. Magia dell’intelligenza artificiale.

Un utilizzo della tecnologia a dir poco emozionante, una vera rivoluzione con risvolti concreti sulla vita delle persone.

