Se il solo pensiero di rimanere senza smartphone ti fa ansia, forse soffri di nomofobia e questa è l’invenzione perfetta per te

Stolp, un'innovativa scatola che blocca il tuo smartphone, può aiutare a ricreare legami sociali autentici e migliorare la concentrazione sia a casa che sul lavoro

Anche tu soffri di nomofobia? Per chi non lo sapesse si tratta della paura di rimanere senza smartphone , fobia questa sempre più diffusa in un mondo dove sembra essere diventato l’oggetto con cui maggiormente ci relazioniamo durante la giornata. Arriva ora una semplice quanto geniale invenzione belga che vuole contrastare proprio questo e far capire l’importanza delle connessioni dal vivo.

L’uso eccessivo degli smartphone può essere considerato una forma di dipendenza. È comune vedere persone dimenticare oggetti essenziali come le chiavi o il portafoglio, ma mai il telefono, nemmeno per brevi momenti come una pausa in bagno. I rischi dell’iperconnessione sono concreti, in particolare per coloro che possono arrivare a confondere la realtà con il mondo virtuale in cui sono immersi. I social media, sebbene offrano opportunità di scoperta e apprendimento, possono anche isolare ulteriormente gli individui, aumentando la solitudine. L’invenzione del belga Julien Yee, chiamata “Stolp“, potrebbe essere la chiave per ristabilire l’equilibrio tra tecnologia e vita sociale.

Stolp: una scatola che isola il tuo smartphone per ricreare legami sociali

L’obiettivo di Stolp è ridurre l’uso degli smartphone e favorire la ricostruzione di legami sociali autentici. Si tratta di una scatola di design, posizionata al centro della stanza, che blocca le onde elettromagnetiche. Ad esempio, durante una pausa lettura, le notifiche del telefono possono essere una fonte di distrazione costante.

Con Stolp, è possibile riporre il telefono all’interno per un periodo di tempo determinato, rendendolo inaccessibile e favorendo così la concentrazione e la socializzazione. Allontanare o girare il telefono può non essere sufficiente se è a portata di mano o visibile, mentre Stolp garantisce una pausa effettiva dall’uso del dispositivo.

L’invenzione di Yee trova applicazione anche nel contesto aziendale. La gabbia elettromagnetica di Stolp può essere collocata all’ingresso delle sale riunioni, permettendo ai partecipanti di depositare i loro smartphone all’inizio delle riunioni e ritirarli alla fine. Questo assicura un ambiente di lavoro concentrato e privo di distrazioni, migliorando la qualità delle interazioni e delle discussioni.

Fonte: Stolp

