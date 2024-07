Quando la fantascienza diventa realtà: arriva il primo ologramma al mondo che si può anche toccare

AirTouch, il primo ologramma che puoi toccare, creato da Neural Lab: una rivoluzione nella tecnologia interattiva che trasforma superfici ordinarie in schermi touchless

La tecnologia avanza rapidamente e non solo nei motori o nelle energie rinnovabili. Un gruppo di esperti ha appena realizzato l’impossibile: il primo ologramma che puoi toccare. Come ci sono riusciti? Non stiamo parlando di 3D, nemmeno di 4D, ma di qualcosa di ancora più futuristico, finora visto solo nei film di fantascienza.

AirTouch è una nuova innovazione creata da Neural Lab che cambierà il modo in cui interagiamo con i dispositivi elettronici. Immagina di poter manipolare ologrammi e interfacce virtuali semplicemente muovendo la mano davanti a una webcam, proprio come Iron Man, l’iconico personaggio Marvel.

Il sistema funziona grazie a piastre olografiche, ottiche, sensori e algoritmi integrati, creando un display visivo impressionante. Con semplici gesti nell’aria, puoi visualizzare e gestire contenuti digitali su qualsiasi superficie, come muri, finestre o tavoli.

Questa tecnologia è discreta e non richiede telecamere speciali, rendendola compatibile con qualsiasi hardware. Grazie a diversi tipi di telecamere, AirTouch può aumentare la gamma e la precisione dei gesti. Gli algoritmi calcolano la velocità dei tuoi movimenti, offrendo un controllo molto più preciso rispetto ai classici comandi on/off.

Ologramma o “Touch-Logram”?

Neural Lab ha presentato AirTouch alla Convention per Sistemi Elettronici 2024, dove il pubblico ha potuto provarlo in prima persona. Le dimostrazioni hanno mostrato come trasformare superfici comuni in schermi touchless e interagire con schermi trasparenti e olografici, proprio come nei film futuristici.

Neural Lab sta anche collaborando con una grande azienda di tecnologia medica per integrare AirTouch nella navigazione chirurgica, con l’obiettivo di portare questa innovazione sul mercato il prima possibile. Questo progetto rappresenta il culmine di anni di lavoro per rendere i gesti aerei una realtà pratica.

