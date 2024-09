Presentato il primo drone al mondo alimentato a idrogeno che può volare fino a 14 ore consecutive

Hogreen Air, azienda sudcoreana, ha lanciato un drone a idrogeno dalle prestazioni eccezionali durante la fiera H2 Mobility Energy Environment Technology (MEET) a Seoul

Durante la conferenza H2 Mobility Energy Environment Technology (MEET), tenutasi a Seoul, Hogreen Air ha svelato un drone a celle a combustibile alimentato a idrogeno (sia liquido che gassoso) capace di volare per ben 14 ore consecutive.

Questo nuovo veicolo aereo senza pilota (UAV), sviluppato per missioni di sorveglianza e ricognizione, segna una svolta nell’industria dei droni. Grazie all’utilizzo di idrogeno liquido o gassoso, il drone non solo garantisce un’autonomia di volo maggiore rispetto ai modelli tradizionali, ma anche una connessione continua tramite sistemi di comunicazione LTE/5G.

Copertura intercontinentale e autonomia senza precedenti

Ciò che distingue questo drone dagli altri è la sua capacità di operare a distanze intercontinentali. Recentemente, ha volato in autonomia negli Stati Uniti, mentre i suoi operatori si trovavano in Corea del Sud, a oltre 9.000 Km di distanza. Un’altra dimostrazione delle sue capacità è stata eseguita in Germania, con un volo controllato a quasi 9.300 Km.

Questa innovazione apre nuove prospettive per l’utilizzo dei droni a lungo raggio, poiché possono essere manovrati da qualsiasi parte del mondo purché siano connessi a una rete mobile. Inoltre, il sistema a celle a combustibile alimentato a idrogeno liquido, che ha una densità 800 volte superiore all’idrogeno gassoso, garantisce una performance di gran lunga superiore rispetto ai droni a batteria.

Hogreen Air, specializzata nella fornitura di sistemi stabili per l’industria dei droni, offre soluzioni personalizzate per settori quali difesa, agricoltura e intelligenza artificiale. L’azienda ha inoltre sviluppato l’Hydrogen Power Pack, un generatore che combina celle a combustibile e serbatoi di idrogeno, e vanta brevetti per tecnologie avanzate, come la crittografia video ad alta velocità basata su LTE. Le celle a combustibile PEM, alla base del sistema, garantiscono un’energia pulita, producendo come unico sottoprodotto vapore acqueo, rendendo il drone adatto a operazioni silenziose e a basso impatto ambientale, come le missioni di ricerca e soccorso.

Fonte: Hogreen

