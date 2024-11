La mini bici da scrivania che ti fa muovere e produrre elettricità mentre lavori (senza alzarti dalla sedia)

Con Eveia, il lavoro alla scrivania diventa occasione di benessere. Questa pedaliera innovativa permette di integrare l'attività fisica nella routine lavorativa, trasformando le pedalate in energia per ricaricare i dispositivi elettronici

Rimanere in forma mentre ricarichi gratis i tuoi dispositivi, ma soprattutto mentre lavori. Ecco la mini-cyclette da scrivania che produce elettricità mentre pedali.

Mantenere uno stile di vita attivo è fondamentale, ma spesso le lunghe ore trascorse alla scrivania rendono difficile dedicare tempo all’attività fisica. Per rispondere a questa esigenza, è nato Eveia, un innovativa pedaliera da scrivania che consente di combinare lavoro e movimento, migliorando il benessere quotidiano.

Eveia è progettata per adattarsi facilmente sotto la maggior parte delle scrivanie, grazie alle sue dimensioni compatte di 39 x 39 cm e un’altezza di 30 cm. Con un peso di 9 kg, offre stabilità durante l’uso. La mini cyclette è dotata di tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), permettendo la connessione a un’app dedicata per monitorare l’attività fisica e mantenere alta la motivazione.

Generazione di energia sostenibile

Una delle caratteristiche distintive di Eveia è la capacità di trasformare l’energia cinetica delle pedalate in energia elettrica. Questo consente di ricaricare dispositivi USB, come smartphone o lampade da scrivania, tramite una connessione USB-C o una stazione di ricarica QI integrata. In questo modo, oltre a promuovere l’attività fisica, Eveia contribuisce a un utilizzo più sostenibile dell’energia.

Attualmente, Eveia è disponibile per il preordine su Kickstarter al prezzo di circa 230 €, con spedizioni previste a partire da luglio 2025 in Francia. Al momento non è chiaro se arriverà anche in Italia, ma questa iniziativa offre l’opportunità di sostenere un progetto innovativo che mira a migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, integrando l’attività fisica nella routine quotidiana senza interrompere le attività lavorative.

Fonte: Kickstarter

