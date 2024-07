Il micro drone solare che pesa come una moneta e può volare all’infinito con l’energia gratuita del sole

CoulombFly, il micro drone solare ultraleggero, promette di rivoluzionare il mondo dei velivoli autonomi con la sua tecnologia all'avanguardia

Pensavate che un drone potesse essere leggero come una piuma e potente come un colibrì? CoulombFly, il micro drone solare, è pronto a stupirvi. Proveniente dai laboratori di ingegneria cinese, questo gioiello tecnologico pesa meno di una monetina, ma promette di rivoluzionare il mondo dei velivoli autonomi.

Questo minuscolo gioiello tecnologico pesa appena 4,21 grammi e ha un’apertura alare di 20 centimetri, paragonabile a quella di un colibrì. Alimentato esclusivamente da energia solare, non necessita di batterie, basandosi solo sulla luce solare convertita in energia propulsiva.

CoulombFly è dotato di due celle solari ad alta efficienza, che trasformano oltre il 30% della luce solare in energia elettrica. Inoltre, utilizza un motore elettrostatico, molto più efficiente rispetto ai tradizionali motori elettromagnetici. Questo motore sfrutta campi elettrostatici per generare movimento, rendendo il micro drone due o tre volte più efficiente rispetto ai micro veicoli aerei tradizionali.

Prestazioni incredibili

In condizioni di luce solare naturale, con circa 920 watt di luce per metro quadrato, CoulombFly è in grado di decollare in meno di un secondo. Il suo sistema di propulsione può generare fino a 5,8 grammi di portanza, permettendo al drone di sollevare un carico aggiuntivo di circa 1,59 grammi. Sebbene possa sembrare poco, nel mondo dei micro droni è come sollevare un’intera palestra, rendendolo capace di trasportare sensori, controller e persino minuscole telecamere per trasmettere video in diretta.

Le applicazioni di un micro drone così piccolo e instancabile sono limitate solo dalla vostra immaginazione (e dalle leggi sulla privacy). Pensate a ricognizioni aeree di lunga durata, monitoraggio del traffico cittadino, sorveglianza di territori agricoli o seguire la migrazione degli animali senza disturbarli. Il professor Mingjing Qi della Beihang University di Pechino, autore della ricerca, non si accontenta: il suo obiettivo finale è un micro drone grande quanto una zanzara, con un’apertura alare inferiore al centimetro.

Il team di ricerca sta già lavorando per aumentare il carico utile fino a 4 grammi e sta considerando design a quadricottero o ad ala fissa per trasportare fino a 30 grammi. Inoltre, stanno sviluppando una minuscola batteria agli ioni di litio per permettere al micro drone di immagazzinare energia solare durante il giorno e continuare a volare anche di notte.

Nature

