Gli scienziati hanno trovato il modo di produrre batterie biodegradabili con i gusci di granchio

Le batterie al chitosano, biodegradabili e sostenibili, trasformano i gusci di granchio in una risorsa preziosa: una rivoluzione che supporta energie rinnovabili e riduce l’impatto ambientale

I granchi, con la loro corazza resistente e affascinante, non sono solo un simbolo della biodiversità marina, ma ora diventano protagonisti di una svolta green che potrebbe cambiare il mondo dell’energia. Grazie al chitosano, una sostanza biodegradabile estratta dai loro gusci, è stata creata una nuova generazione di batterie ecologiche, efficienti e rispettose dell’ambiente. Una soluzione che non solo riduce i rifiuti elettronici, ma trasforma in risorsa preziosa ciò che altrimenti sarebbe stato scartato.

Le batterie tradizionali, con i loro componenti difficili da smaltire, rappresentano una minaccia per il pianeta. Ma le batterie al chitosano aprono una strada diversa. Grazie alla biodegradabilità per circa due terzi, queste batterie possono decomporsi nel suolo in pochi mesi, riducendo significativamente l’impatto ambientale.

Oltre alla sostenibilità, c’è la performance: queste batterie, a base di zinco e chitosano, garantiscono un’efficienza energetica quasi totale, mantenendo il 99,7% di capacità anche dopo 1.000 cicli di ricarica. Una caratteristica che le rende perfette sia per accumulare energia da fonti rinnovabili, come quella solare ed eolica, sia per alimentare piccoli dispositivi elettronici.

Dal mare alla terra: quando gli scarti diventano risorsa

Ogni anno, l’industria alimentare produce tonnellate di gusci di crostacei. Invece di considerare questi scarti come inutili, la scienza ha trovato un modo per trasformarli in una risorsa per la tecnologia del futuro. Il chitosano, ricavato dalla chitina presente nei gusci dei granchi, è stato lavorato per diventare un elettrolita in gel. Questo componente naturale migliora la conduzione degli ioni senza l’uso di sostanze tossiche o metalli pesanti.

Il risultato è una batteria che non solo rispetta il pianeta, ma si ispira al concetto di economia circolare, utilizzando ciò che la natura offre per creare un’energia più pulita e sostenibile. I gusci di granchio, spesso dimenticati, dimostrano così che anche la più semplice delle forme di vita marina può diventare un simbolo di innovazione.

Fonte: Cell

