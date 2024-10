Fotovoltaico: musica infinita con le cuffie solari grazie alle celle flessibili che si alimentano con la luce (anche interna)

Un innovativo materiale sviluppato in Svezia, ricarica dispositivi elettronici usando sia la luce solare sia quella degli ambienti interni. La tecnologia è flessibile, personalizzabile e può essere integrata su larga scala in prodotti come cuffie, caschi e dispositivi per la sicurezza.

Musica infinita in cuffia, grazie a un materiale che ricarica i dispositivi elettronici sia con la luce solare sia con quella degli ambienti interni.

L’innovazione arriva da un’azienda “emersa dall’oscurità” della Svezia, dove per circa 4 mesi l’anno è notte. Da qui, quindi, la necessità di sviluppare celle solari con una tecnologia che potesse sfruttare non solo la luce solare, ma anche quella degli interni, dove trascorriamo la maggior parte della nostra vita quotidiana.

Questo è reso possibile da Powerfoyle, un innovativo materiale sviluppato da Exeger. Il risultato è arrivato dopo 12 anni di ricerca e tentativi; oggi è pronto e può adattarsi a qualsiasi tipo di supporto, essendo totalmente personalizzabile.

La nostra tecnologia serigrafica, semplice e collaudata, è ideale per la produzione industriale su larga scala. Grazie alle sue eccezionali qualità, è abbastanza flessibile da poter essere piegata e può essere stampata in qualsiasi forma. Possiamo integrare perfettamente Powerfoyle in qualsiasi prodotto, fornendo energia infinita.

dicono dall’azienda produttrice.

Powerfoyle riesce a ottimizzare la luce in qualsiasi contesto, adattandosi perfettamente alle esigenze e ai comportamenti degli utenti. Il materiale innovativo ha sostituito il tradizionale strato di ossido di indio-stagno, spesso utilizzato nei pannelli solari ma troppo costoso. Eliminando le linee d’argento, l’azienda ha ottenuto quasi il 100% di area attiva, aprendo così nuove opportunità per molte applicazioni.

L’azienda svedese collabora a livello globale per sviluppare numerosi dispositivi con tecnologia Powerfoyle. Sono già in commercio cuffie, auricolari wireless e altoparlanti portatili.

È anche possibile utilizzare Powerfoyle su caschi intelligenti, dotati di luce ad attivazione automatica sempre carica, per proteggersi durante le pedalate. Inoltre, c’è un intero settore in sviluppo per la sicurezza negli ambienti di lavoro più difficili, che sta producendo cuffie per le comunicazioni, oltre a dispositivi per animali domestici, come pettorine per cani con localizzatore GPS integrato, che avvisa i proprietari quando il cane si allontana da un’area designata.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Powerfoyle

Leggi anche: