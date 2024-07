Fotovoltaico: hanno trovato il modo per mantenere i pannelli solari sempre puliti senza usare acqua (ma con e onde elettromagnetiche)

Gli schermi elettrodinamici rappresentano una svolta nella pulizia dei pannelli solari, utilizzando cariche statiche e onde elettromagnetiche per rimuovere la polvere e migliorare la produzione energetica

I pannelli solari perdono efficienza a causa dell’accumulo di polvere e sporcizia. Come possiamo mantenerli puliti senza costosi interventi manuali? Una nuova tecnologia sta cambiando il modo in cui i pannelli solari vengono puliti. Si tratta degli schermi elettrodinamici (EDS), che utilizzano cariche statiche e onde elettromagnetiche per rimuovere la polvere dai pannelli solari.

L’azienda Sol Clarity ha sviluppato uno schermo elettrodinamico (EDS) in grado di caricare le particelle di polvere con una carica statica e rimuoverle dai pannelli solari tramite un’onda elettromagnetica. Questa tecnologia è attualmente in fase di test in un progetto solare comunitario nel nord-est degli Stati Uniti, e l’azienda sta cercando partner per espandere le proprie operazioni.

Come funziona

Il sistema EDS funziona attivando un’onda elettromagnetica che provoca la caduta della polvere dai pannelli solari. Test recenti hanno dimostrato l’efficacia di questa tecnologia in diversi ambienti, tra cui una struttura solare comunitaria e una centrale elettrica. Questa innovazione ha ricevuto supporto da vari enti statali dedicati all’energia pulita.

Gli schermi EDS sono stati installati su pannelli solari a grandezza naturale, completi di sistemi di alimentazione e circuiti. Un documento del 2018 prevede che il sistema operi per uno o due minuti al giorno, permettendo di pulire circa 500 moduli solari con solo 1 kWh di elettricità. Il prodotto può essere installato in fabbrica o adattato sul campo, composto da più strati che includono elettrodi stampati e strati dielettrici.

Un’altra azienda, CleanFizz, ha testato un sistema simile in Arabia Saudita, dimostrando che può rimuovere oltre il 95% delle perdite di rendimento dovute alla polvere. CleanFizz ha recentemente raccolto 1 milione di dollari e sta cercando ulteriori fondi per costruire un impianto di produzione in Svizzera.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Sol Clarity

Ti potrebbe interessare anche: