Arriva la stufetta in ceramica che riscalda (o raffredda) il tuo letto in 3 secondi

Homiffi, la soluzione rivoluzionaria per dormire meglio: un sistema che diffonde aria calda o fredda nel letto, con sveglia simulatore d’alba, speaker Bluetooth e funzionalità aggiuntive come carica wireless e regolazione della temperatura personalizzabile

Dormire è essenziale per la salute, e non c’è niente di nuovo in questo. Alcuni riescono a riposare con appena 5-6 ore di sonno, mentre altri si concedono 12 ore filate, completando il classico “giro del cadran”. Questo dimostra come i bisogni di sonno siano soggettivi. Secondo alcune ricerche, si stima che una persona di 80 anni abbia trascorso circa 27 anni a dormire, ossia un terzo della sua vita. Un dato coerente se si considera una media di 8 ore di sonno per notte su 24 ore.

Per riposare bene, però, è fondamentale che il letto abbia una temperatura ideale, né troppo fredda né troppo calda, cosa non sempre semplice da ottenere. Se anche voi avete difficoltà, esiste una soluzione innovativa: Homiffi, un dispositivo che potrebbe cambiare completamente il vostro modo di dormire. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Homiffi è un apparecchio multifunzionale in crowdfunding su Kickstarter, progettato per regolare la temperatura del letto con un sistema di diffusione d’aria calda e fredda. A differenza di una semplice coperta riscaldante, Homiffi offre molte funzionalità: orologio, carica wireless, speaker Bluetooth e una regolazione continua della temperatura, impostabile a intervalli. L’obiettivo principale è garantire un ambiente ottimale per un sonno rigenerante, evitando sbalzi di calore o freddo.

Aria calda o fredda in pochi secondi: come funziona Homiffi?

Il funzionamento di Homiffi è davvero semplice: posizionato sul comodino, grazie a una griglia oscillante, può diffondere aria calda tra i 20 e 30°C o aria fresca in cinque livelli di intensità. Con una portata di tre metri, riesce a mantenere la temperatura ideale per tutta la notte, riscaldando una stanza di 20 m² fino a 25°C in soli 3 secondi. È inoltre possibile programmarne lo spegnimento dopo un certo periodo, permettendo un risparmio energetico durante il sonno.

Homiffi non è solo un sistema di controllo della temperatura. La lampada integrata offre 10 livelli di luce regolabili, per un risveglio graduale grazie alla funzione di simulatore d’alba. Al prezzo di 92 € su Kickstarter, il dispositivo include anche uno speaker Bluetooth da 3 watt con un raggio d’azione di 10 metri, perfetto per rilassarsi o svegliarsi con la propria musica preferita.

Con oltre 45.000 € già raccolti rispetto all’obiettivo iniziale di 2.772 €, Homiffi si prospetta un vero successo. Le consegne sono previste in tutto il mondo a partire da aprile 2025.

Fonte: Kickstarter

