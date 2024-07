Addio condizionatore: arriva la coperta rinfrescante, pensata per dissipare il calore corporeo

Bluvet, l'innovativa coperta di HILU progettata con tessuto Adaptex CoolWeev per dissipare il calore corporeo: leggera, resistente e ipoallergenica, offre un sonno fresco e rilassante

Sia durante i caldi mesi estivi che durante i freddi mesi invernali, la temperatura ideale per la camera da letto dovrebbe essere mantenuta a 17°C, come raccomandato dagli esperti. In inverno, i piumoni sono progettati per garantirvi il calore necessario, mentre in estate l’uso di ventilatori e condizionatori diventa spesso eccessivo, portando a un elevato consumo energetico e a potenziali problemi di salute.

Una possibile soluzione può essere dormire senza vestiti, ma con temperature notturne di 25°C, è difficile raggiungere i 17°C ideali per un sonno ottimale. Il caldo può causare risvegli notturni e difficoltà ad addormentarsi, compromettendo così la qualità del sonno. Immaginate una coperta che vi mantiene freschi nonostante le alte temperature esterne: questa è la promessa del Bluvet, un prodotto innovativo della start-up HILU.

Un tessuto all’avanguardia per dissipare il calore corporeo

Il segreto del Bluvet risiede nel suo esclusivo tessuto Adaptex CoolWeev, progettato specificamente per dissipare il calore corporeo. Questo tessuto è realizzato con fibre di poli Eco-cool filate in gel, intrecciate per creare un materiale leggero e resistente. A differenza di altri materassi rinfrescanti che necessitano della sudorazione per attivarsi, Bluvet impedisce la sudorazione assorbendo il calore in eccesso dall’aria circostante.

Che venga utilizzato come coperta, piumone o coprimaterasso, il Bluvet di HILU assicura un sonno rilassante ogni notte. Inoltre, il tessuto Adaptex CoolWeev è antimicrobico e ipoallergenico, prevenendo il prurito e favorendo ulteriormente un riposo sereno. HILU offre una garanzia di 10 anni sulla sua innovativa coperta Bluvet, che è anche lavabile in lavatrice e progettata per asciugarsi rapidamente all’aria.

Tutti i materiali utilizzati in questo piumino termoregolatore sono certificati OEKO-TEX e sono riciclati e riciclabili, riducendo così l’impatto ambientale. Il prezzo di lancio per i pre-ordini sulla piattaforma Kickstarter è di 146 euro invece di 247 euro, con consegna prevista per settembre. Il Bluvet ha già riscosso un grande successo sulla piattaforma di crowdfunding, raccogliendo oltre 105.000 euro fino ad ora.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Kickstarter

Ti potrebbe interessare anche: