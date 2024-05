Campi Flegrei, l’offerta di Elon Musk al Governo italiano: usare i satelliti Starlink in caso di emergenza

Elon Musk si è offerto di supportare la zona dei Campi Flegrei con SpaceX, permettendo di usare Starlink per comunicare nel caso scattasse un’emergenza

Elon Musk ha offerto il supporto della sua azienda SpaceX per affrontare le emergenze derivanti dal bradisismo dei Campi Flegrei, la vasta area vulcanica nei pressi di Napoli che recentemente ha registrato forti scosse di terremoto.

La proposta include l’uso della costellazione di satelliti Starlink per garantire comunicazioni efficienti in caso di calamità naturale. Tuttavia l’accordo con il Governo italiano sembra essere in stallo, nonostante le dichiarazioni di totale disponibilità da parte di SpaceX.

Il bradisismo, fenomeno che alterna fasi di abbassamento e sollevamento rapido del terreno, ha causato uno sciame sismico significativo, con il più forte avvertito a Pozzuoli negli ultimi 40 anni. Questo ha portato all’evacuazione di decine di famiglie, aumentando l’urgenza di un sistema di comunicazione affidabile per coordinare i soccorsi e monitorare la situazione.

Starlink era già stato usato durante le alluvioni in Emilia Romagna

Starlink, grazie alla sua rete di satelliti, potrebbe garantire la trasmissione tempestiva di informazioni cruciali tra ospedali, caserme e vigili del fuoco, oltre a fornire immagini satellitari ad alta risoluzione per identificare punti critici sul territorio.

Nonostante l’importanza di questa offerta, SpaceX ha lamentato la mancanza di risposte dal governo e dalla Protezione Civile. Infratel, una società partecipata del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aveva inizialmente promosso una mediazione con il Ministero dell’Interno per l’uso dei satelliti, ma i contatti successivi non hanno portato a un accordo concreto. Anche durante un recente vertice ministeriale a Palazzo Chigi, il tema non è stato affrontato, lasciando SpaceX in attesa di una risposta.

Il precedente in Emilia-Romagna dimostra l’efficacia di Starlink in situazioni di emergenza. Durante le alluvioni dello scorso anno, il servizio di Internet satellitare è stato determinante per ripristinare le comunicazioni in zone devastate dall’acqua e dalle frane. Grazie a un accordo privato con il gruppo Unipol, Starlink ha permesso il ritorno online di pronto soccorso, caserme e pubbliche amministrazioni, facilitando le operazioni di soccorso e il ripristino delle attività quotidiane.

