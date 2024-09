Baby monitor a rischio hacker? Ti spiego come proteggere la privacy dei tuoi figli e di tutta la famiglia

Gli hacker possono accedere facilmente alle telecamere di sorveglianza per bambini, mettendo a rischio la sicurezza dei piccoli e di tutta la famiglia: come proteggerle

Forse non lo sapevi, ma inaspettatamente le telecamere di sorveglianza utilizzate per monitorare i bambini possono diventare un facile bersaglio per i criminali informatici, esponendo la sicurezza dei piccoli a gravi rischi. Tuttavia, seguendo alcuni accorgimenti, puoi rendere molto più sicuri questi dispositivi.

Uno dei primi passi da compiere è cambiare immediatamente le password predefinite. Le telecamere di sorveglianza vengono vendute con password standard che sono ben note e facilmente accessibili agli hacker. Per questo è essenziale crearne una personalizzata, che sia complessa e difficile da indovinare. Utilizza una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli per rendere la password più resistente a eventuali attacchi​.

Un’altra misura di sicurezza altamente consigliata è attivare l’autenticazione a due fattori (2FA). Questo sistema richiede un secondo livello di verifica oltre alla password, come un codice inviato al tuo smartphone, rendendo l’accesso non autorizzato molto più difficile per i criminali​.

Sono essenziali gli aggiornamenti e usare una rete Wi-Fi sicura

È fondamentale altresì mantenere il software della telecamera e del router sempre aggiornato. Gli aggiornamenti non riguardano solo nuove funzionalità, ma spesso includono anche correzioni di vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dagli hacker. Ignorare questi aggiornamenti può lasciare la tua rete esposta a rischi evitabili​.

Per una protezione aggiuntiva, assicurati di usare una rete Wi-Fi sicura, protetta da una password solida e, se possibile, utilizza la crittografia per garantire che i dati trasmessi siano al sicuro. Se la rete non è sufficientemente protetta, gli hacker potrebbero facilmente accedere alla telecamera​.

Inoltre un consiglio utile è quello di oscurare fisicamente l’obiettivo della telecamera quando non la usi, soprattutto se si tratta di un dispositivo posizionato nella camera dei bambini. Molte telecamere moderne offrono una copertura scorrevole sull’obiettivo, oppure puoi usare metodi più semplici, come un piccolo pezzo di nastro adesivo.

Infine disabilita le funzioni non necessarie come l’accesso remoto e il cloud storage se non le usi regolarmente, poiché queste funzionalità, se non configurate correttamente, potrebbero rappresentare ulteriori punti di vulnerabilità​. Seguendo queste semplici pratiche, puoi ridurre significativamente il rischio che hacker accedano alla tua telecamera di sorveglianza e proteggere così la privacy e la sicurezza della tua famiglia.

