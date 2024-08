Una forte tempesta geomagnetica G3 ha colpito la Terra: gli effetti principali al di là dell’aurora boreale

Una tempesta geomagnetica di livello G3 ha colpito la Terra il 12 agosto 2024,: causata da espulsioni di massa coronale multiple, ha avuto effetti significativi su sistemi elettrici, comunicazioni GPS e satelliti

Nella giornata di ieri, lunedì 12 agosto 2024, una potente tempesta geomagnetica di livello G3 ha colpito la Terra, scatenata da diverse espulsioni di massa coronale (CME) originate dal Sole dal 7 agosto in poi. Questa serie di eventi ha aumentato significativamente l’attività del vento solare, culminando in una tempesta geomagnetica che ha causato disturbi alle comunicazioni radio, GPS e dispositivi satellitari.

L’attività solare ha avuto un forte impatto sul campo magnetico terrestre, portando l’indice geomagnetico Dst a toccare i -159 nT, un valore che indica una tempesta magnetica intensa. Questo fenomeno ha creato le condizioni ideali per l’osservazione di aurore boreali anche a latitudini insolite come quelle italiane.

Un evento straordinario legato a questa tempesta geomagnetica è stata l’apparizione dell’aurora boreale in diverse regioni italiane, un fenomeno raro a queste latitudini. Nelle prime ore del 12 agosto, il cielo delle Alpi italiane e di molte altre regioni del Centro e del Sud Italia si è colorato di rosso e viola, creando uno spettacolo naturale mozzafiato. Questo fenomeno è stato reso possibile dall’intensità della tempesta geomagnetica, che ha permesso di osservare le aurore anche in zone in cui normalmente non sono visibili.

Parametri del vento solare e tempesta geomagnetica G3

Le condizioni del vento solare sono state notevolmente influenzate, con il campo magnetico totale che ha raggiunto i 21 nT e una deflessione massima verso sud del Bz fino a -15 nT. Le velocità del vento hanno toccato un picco di 539 km/s. Per il resto della giornata, è proseguita una tempesta magnetica di grado intenso, con l’indice geomagnetico Dst che ha toccato i -159 nT. Questo indice fornisce una stima delle condizioni del campo geomagnetico in caso di tempesta, e indica una situazione critica.

🌌 Zeldzame combinatie: vallende sterren met #noorderlicht boven Nederland! We kijken terug op een magische nacht. De bloeiende heide hier vlakbij huis maakte het helemaal af… #PerseidMeteorShower pic.twitter.com/6Bq4nIxCrP — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) August 12, 2024

Effetti della tempesta geomagnetica G3 e previsioni future

Le tempeste geomagnetiche di livello G3 possono avere impatti significativi nelle aree situate a latitudini geomagnetiche superiori ai 50 gradi. Tra gli effetti principali vi sono irregolarità nella tensione dei sistemi elettrici e attivazioni errate dei dispositivi di protezione. Inoltre, i satelliti potrebbero sperimentare problemi di carica superficiale, aumento della resistenza atmosferica e difficoltà di orientamento. Anche la navigazione GPS potrebbe essere compromessa, con possibili interruzioni del segnale e aumento degli errori di localizzazione. Le comunicazioni radio HF potrebbero subire interruzioni.

Nelle prossime ore, si prevede un ulteriore potenziamento dei parametri del vento solare con il passaggio vicino alla Terra delle CME generate l’8 e il 10 agosto. Tuttavia, la fiducia nelle previsioni relative alla magnitudo di queste CME rimane bassa.

