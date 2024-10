Un “anello di fuoco” ammalia il mondo: le immagini dell’ultima eclissi solare del 2024

Il "cerchio di fuoco" è stato protagonista dell'ultima eclissi del 2024, visibile in Cile e Argentina: il fenomeno, seguito in diretta anche online, ha affascinato gli spettatori con uno spettacolo di luce straordinario, visibile anche in altre regioni del mondo

Lo scorso 2 ottobre 2024, appassionati di astronomia in Cile e Argentina hanno ammirato uno spettacolo mozzafiato: l’ultima eclissi solare dell’anno, con il suggestivo “cerchio di fuoco”. Questo tipo di eclissi, chiamata anulare, avviene quando la Luna passa davanti al Sole, lasciando un anello luminoso visibile intorno al disco solare. L’evento ha attraversato una fascia stretta del pianeta, con annularità massima di oltre 6 minuti in Argentina.

Oltre al Cile e all’Argentina, l’eclissi è stata visibile anche in alcune parti dell’Oceano Pacifico, comprese le remote isole di Rapa Nui (Isola di Pasqua) e le zone meridionali del Sud America, inclusa la Patagonia. Fuori dal “percorso di totalità”, il fenomeno è stato parzialmente visibile in città come Buenos Aires e Montevideo, dove il sole è apparso parzialmente oscurato, dando vita a una spettacolare falce luminosa.

Le prossime eclissi

Mentre i fortunati spettatori in Cile e Argentina hanno potuto osservare la totalità dell’eclissi, altre regioni hanno assistito a uno spettacolo parziale. In luoghi come l’Antartide, Hawaii, Messico, Nuova Zelanda, Brasile e Uruguay, il Sole appariva come una falce, quasi come se un morso fosse stato dato alla sua superficie.

L’eclissi anulare del 2024 è l’ultimo evento del suo genere per quest’anno. Tuttavia, il 2025 ci porterà due eclissi solari parziali, la prima il 29 marzo e la seconda il 21 settembre, con visibilità in varie parti del mondo. Per il prossimo “cerchio di fuoco”, gli appassionati dovranno attendere il 17 febbraio 2026.

Fonte: NASA

