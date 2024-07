Su Marte per la prima volta sono state ritrovate tracce di zolfo puro. È una scoperta importantissima

La scoperta è avvenuta il 30 maggio 2024, quando il rover Curiosity della Nasa ha rotto accidentalmente una roccia passandoci sopra. Per i ricercatori è stato come trovare un'oasi nel deserto

E’ la prima volta che accade di ritrovare su Marte rocce composte da zolfo puro. La scoperta è avvenuta il 30 maggio 2024, quando il rover Curiosity della Nasa, mentre esplorava il canale Gediz Vallis per comprendere come il suo paesaggio fosse cambiato miliardi di anni fa, ha rotto accidentalmente una roccia passandoci sopra. Al suo interno c’erano cristalli di zolfo elementare.

Lo zolfo puro si forma solo in determinate condizioni, ma finora gli scienziati non avevano ipotizzato che potesse formarsi proprio in questo luogo, la sua scoperta potrebbe quindi fornire informazioni interessanti e inaspettate sulla storia del sito. Anche perché ne è stato ritrovato parecchio, addirittura – un intero campo di rocce luminose che sembrano simili a quelle frantumate dal rover”.

Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Curiosity del Jet Propulsion Laboratory della NASA, nel sud della California, come si legge sul sito della Nasa, ha dichiarato che – trovare un campo di pietre fatte di zolfo puro è come trovare un’oasi nel deserto. –

Numerosi ritrovamenti in loco avevano già dimostrato ai ricercatori che la storia di questo luogo era molto più complessa rispetto alle prime aspettative e il ritrovamento dello zolfo puro non ha fatto che confermare le ipotesi.

Nel frattempo i ricercatori hanno deciso di prelevare ulteriori campioni da una grande roccia soprannominata “Mammoth Lakes”, avvistata nelle vicinanze, ed è così che il 18 giugno 2024 il rover Curiosity ha effettuato, tramite un potente trapano, il suo 41esimo foro da quando è iniziata la missione.

La roccia polverizzata verrà analizzata per comprendere di quali materiali è composta, nella speranza che fornisca ulteriori informazioni sull’inaspettato ritrovamento.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

FONTE: Nasa

Leggi anche: