Da stasera iniziano tre notti consecutive una più bella dell’altra, con romantici “baci celesti” tutti visibili a occhio nudo

Tre notti una più bella dell’altra sono alle porte: da stanotte, a partire dall’alba del 1° luglio, la Luna incontrerà Marte, quindi le Pleiadi e infine Giove, regalandoci tre stupendi spettacoli tutti visibili a occhio nudo (tempo permettendo)

Da stasera inizia una terna di spettacoli indimenticabili: a partire dalla notte del 1° luglio, prima dell’alba, la Luna incontrerà Marte, quindi le Pleiadi e infine Giove, regalandoci tre “baci” tutti visibili a occhio nudo (tempo permettendo).

Come spiega l’UAI, una serie di pianeti visibili al mattino nel cielo orientale genererà una serie di incontri ravvicinati con la Luna.

Il mese inizia il 1° luglio con la Luna calante che si avvicina al pianeta Marte, nella costellazione dell’Ariete (nella mappa il cielo del 1° luglio 2024 alle 4.00 circa).

La notte successiva, prima dell’alba del 2 luglio, potremo osservare la falce di Luna che ha ormai “sorpassato” Marte vicino all’ammasso stellare delle Pleiadi, nella costellazione del Toro (nella mappa il cielo del 2 luglio 2024 alle 4.00 circa).

Quindi, gran finale, prima del sorgere del Sole del 3 luglio il nostro satellite, ancora più sottile, si troverà sull’orizzonte a Est-Nord-Est in congiunzione con Giove, nella costellazione del Toro nella mappa il cielo del 3 luglio 2024 alle 4.00 circa).

Tutti e tre gli spettacoli, tempo permettendo, sono visibili a occhio nudo. Ricordiamo poi, come sempre, che le Pleiadi sono uno spettacolo “già da sole”: infatti l’ammasso stellare, a “soli” 400 anni luce da noi, lontani da fonti di inquinamento luminoso, ci mostra fino a 12 stelle e comunque, se il tempo è clemente, non è difficile contarne 4 o 5 anche in città.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Non perdiamo tre notti una più bella dell’altra!

Fonte: UAI

Leggi anche: