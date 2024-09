Superluna del Cacciatore in arrivo, sarà la più grande e la più luminosa dell’anno

Il 17 ottobre è di nuovo Superluna e sarà “la più Super” dell’anno: la luna piena di ottobre ci regala un altro imperdibile spettacolo. Il nostro satellite – tempo permettendo – sarà in fase di piena e potrebbe apparire più grande e più luminoso perché vicino al perigeo. Da non perdere!

Nuovo spettacolo in arrivo, la Superluna del Cacciatore! Il prossimo 17 ottobre il nostro satellite – tempo permettendo – sarà in fase di piena e potrebbe apparire più grande e più luminoso perché vicino al perigeo. E sarà la più vicina a noi dell’anno, quindi “la più Super”. Da non perdere!

Che cos’è la Superluna

Come specifichiamo sempre, la definizione di Superluna, innanzitutto, non è mai stata confermata dall’International Astronomic Union, quindi resta non ufficiale. Detto ciò, con Superluna si intende spesso quello che scriveva l’astrologo Richard Nolle nel 1979, secondo cui una luna piena o una luna nuova è “Super” se arriva ad almeno al 90% del suo massimo perigeo (il punto dell’orbita lunare più vicino al nostro Pianeta). In altre parole, è una Superluna una luna che dista dalla Terra non più di 361.885 km, misurata dai centri dei due corpi celesti.

Come spiega Timeanddate, infatti, l’orbita della Luna attorno alla Terra non è un cerchio perfetto, ma ellittico, con un lato più vicino alla Terra rispetto all’altro. Di conseguenza, la distanza tra la Luna e la Terra varia durante il mese e l’anno (in media, tale distanza è di circa 382.900 chilometri).

Cosa vedremo il 17 ottobre 2024

Dopo il tramonto apparirà una splendida luna piena, la più vicina a noi del 2024. Il nostro satellite sarà infatti a 357,428 km da noi, una distanza che, tempo permettendo, potrebbe davvero far apparire il disco lunare ancora più splendente.

Come spiega ancora Timeanddate, una luna piena così vicina potrebbe infatti sembrare fino al 13-14% più grande e fino al 27-30% più luminosa di una miniluna, ovvero una luna prossima all’apogeo, il punto della sua orbita più lontano da noi.

Perché la luna piena di ottobre si chiama Luna del Cacciatore

Il nome deriva, come molto spesso, dalla tradizione americana: tutti erano ormai infatti proiettati verso l’inverno per il quale era necessario raccogliere scorte di cibo. Nei campi era tutto un fremito di caccia, in un periodo ancora privo di neve con molti animali ancora “disponibili”.

Ma non sempre la luna piena di ottobre è chiamata così. Innanzitutto a volte è chiamata anche Luna del sangue o Luna sanguigna sempre per via della “spietata” caccia, oltre ad essere la Luna del Raccolto se la più vicina all’equinozio d’autunno (non è stato così quest’anno, perché la luna piena di settembre è stata il 18 settembre e l’equinozio di autunno il 22 settembre alle 13.34 ora italiana).

Fonte: Timeanddate

