Sulla luna il tempo scorre più velocemente di 57 microsecondi (ed è un grosso problema)

La teoria della relatività generale di Einstein mostra come la gravità influisce sul tempo: sulla Luna, il tempo scorre più velocemente rispetto alla Terra

Una delle scoperte più affascinanti di Einstein è come la gravità influenzi il tempo: più forte è la gravità di un pianeta, più lentamente scorre il tempo. Questo significa che su un pianeta con una massa maggiore rispetto alla Terra, il tempo passa più lentamente. Ad esempio, il tempo scorre più lentamente in spiaggia rispetto alla cima del Monte Everest perché la gravità è più forte vicino al centro della Terra. Al contrario, il tempo scorre più velocemente su un corpo celeste meno massiccio come la Luna.

Recenti studi della NASA hanno rivelato che il tempo sulla Luna scorre più velocemente che sulla Terra di circa 57,5 microsecondi al giorno. Questo significa che nei 52 anni trascorsi dall’ultimo sbarco di astronauti sulla Luna, il tempo lì è avanzato di circa 1,1 secondi rispetto alla Terra.

Perché le differenze temporali sono importanti per le missioni spaziali

Questa differenza temporale può sembrare insignificante, ma è fondamentale per missioni spaziali precise dove i sistemi di navigazione devono essere perfettamente sincronizzati. La NASA, con le sue missioni Artemis pianificate per il 2026, deve capire e gestire queste differenze temporali.

Per prepararsi alle future missioni sulla Luna, la NASA vuole sviluppare una nuova “scala temporale” lunare. Questo sistema terrà conto della piccola differenza nel modo in cui il tempo scorre tra la Terra e la Luna.

Un recente memo della Casa Bianca ha chiesto alla NASA di presentare i suoi piani per questa nuova scala temporale entro il 31 dicembre, definendola “fondamentale” per l’esplorazione lunare. La NASA deve implementare questo sistema entro la fine del 2026, o prima del lancio della prima missione Artemis.

Come funzionano i cronometri atomici

La recente misura precisa dell’effetto di dilatazione temporale sulla Luna aiuterà in questi sforzi. I cronometri atomici, che misurano il tempo con precisione estrema utilizzando le vibrazioni degli atomi, saranno cruciali. La NASA prevede di utilizzare inizialmente cronometri atomici su satelliti in orbita intorno alla Luna. Una rete di cronometri sulla Luna potrebbe informare la nuova scala temporale lunare, proprio come i cronometri atomici fanno per il Tempo Universale Coordinato (UTC) sulla Terra.

Questa nuova scala temporale sarà la base di una rete lunare chiamata LunaNet, simile a Internet combinato con un sistema di navigazione satellitare globale, come illustrato da Cheryl Gramling della NASA:

Si può pensare a LunaNet come a Internet insieme ad un sistema globale di navigazione satellitare combinati. È un quadro di standard che i contributori a LunaNet, come la NASA o l’Agenzia Spaziale Europea, dovrebbero seguire. E si può pensare ai contributori magari come al tuo fornitore di servizi Internet.

Fonte: arXiv

