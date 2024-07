Teniamo pronta una lunga lista di desideri per le due piogge di stelle cadenti che iniziano stanotte

Due notti imperdibili ci aspettano, con stelle cadenti (e tanti desideri), si comincia stasera! La notte tra il 9 e il 10 luglio, e quella tra l’11 e il 12, ben due sciami di meteore sono attese al picco (Pegasidi e Capricornidi), regalandoci, tempo permettendo, due bellissime e romantiche serate

Non perdiamo due serate indimenticabili all’insegna delle stelle cadenti, si comincia stasera! La notte tra il 9 e il 10 luglio, e quella tra l’11 e il 12, ben due sciami di meteore sono attese al picco (rispettivamente le Pegasidi e le Capricornidi). Prepariamo tanti desideri per due bellissime e romantiche serate.

Come spiega l’UAI, quest’anno possiamo davvero sperare nella prima parte della notte tra il 9 e il 10 luglio per il picco delle Pegasidi, ancora lontano dal plenilunio (atteso il 21 del mese). Lo sciame è piuttosto “giovane” la cui origine è tuttora incerta.

Leggi anche: Prepariamoci alla splendida Luna del Cervo, la luna piena d’estate

Quest’anno il loro radiante, ovvero il punto da cui sembra che le meteore partano, sarà osservabile 23 in poi, raggiungendo la maggiore altezza a oltre 60°. Tra l’altro il picco, non solo è atteso in assenza della Luna, ma anche nelle ore notturne poco prima del crepuscolo mattutino, proprio in coincidenza con il cielo più buio (nella mappa il cielo del 10 luglio 2024 alle 4.00 circa).

Ma non finisce qui, perché tra due sere, nella notte tra l’11 e il 12 luglio, saranno al picco le Capricornidi, probabilmente contenenti anche frammenti dell’asteroide Adonis. Anche il loro radiante sarà osservabile dalle ore 23 in poi, culminando verso le ore 3.00 a oltre 30° di altezza sopra l’orizzonte.

Ma soprattutto, anche per questo sciame l’osservazione sarà particolarmente favorevole all’osservazione, in quanto il picco è atteso in assenza del disturbo della Luna (nella mappa il cielo del 12 luglio 2024 alle 3.00 circa).

Prepariamo tanti desideri!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: UAI / UAI meteore

Leggi anche: