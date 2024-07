Diamo il benvenuto ad agosto con una pioggia di stelle cadenti, prepariamo i desideri!

Tutti pronti nell’ultima notte di luglio con una pioggia di stelle cadenti. Le alfa Capricornidi raggiungeranno infatti il picco tra il 31 luglio e il 1° agosto, in assenza della Luna. Prepariamo quindi tanti desideri!

Salutiamo luglio e diamo il benvenuto ad agosto con le stelle cadenti alfa Capricornidi. Lo sciame sarà al picco nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto. Imperdibile evento: infatti le meteore saranno particolarmente favorevoli all’osservazione vista l’assenza della Luna. Non manchiamo!

Come spiega l’UAI, lo sciame è la componente principale del sistema complesso eclitticale delle alpha Capricornidi, originate dalla cometa Honda Mrkos Pajdusakova e in parte dal pianetino Adonis, e il radiante, ovvero il punto da cui sembrano irradiarsi, è situato in un’area a pochi gradi a nord est della stella omonima, culminando verso l’1.00 a quasi 40° di altezza sull’orizzonte.

Meteore all’apparenza lente e per lo più brillanti, con una caratteristica esplosione finale, quest’anno saranno visibili per tutta la notte. La notte tra il 31 luglio e il 1° agosto di maggiore attività quest’anno sarà favorevole all’osservazione data l’assenza della Luna (nella mappa il cielo del 1° agosto 2024 all’1.00 circa).

Prepariamo i desideri!

Fonti: UAI / UAI meteore

