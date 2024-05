Torna il “bacio” Luna – Saturno, stanotte non perdiamo il romantico spettacolo

Stanotte 31 maggio in cielo splenderà di nuovo il romantico “bacio” Luna – Saturno, uno spettacolo non rarissimo ma sempre affascinante. La congiunzione potrebbe essere vista anche ad occhio nudo, ma, per apprezzare meglio i dettagli del Signore degli Anelli, è sempre meglio dotarsi almeno di un buon binocolo

Occhi al cielo per il “bacio” Luna – Saturno: il romantico spettacolo sarà in cielo stanotte 31 maggio e potrebbe anche essere visto anche ad occhio nudo, ma, per apprezzare meglio i dettagli del Signore degli Anelli, è sempre meglio dotarsi almeno di un buon binocolo.

Come spiega l’UAI, prima del sorgere del Sole del 31 maggio, si ripeterà la congiunzione con Saturno, non rarissima ma sempre affascinante. Il nostro satellite sarà appena oltre l’Ultimo Quarto, nella costellazione dell’Acquario (nella mappa il cielo del 31 maggio alle 4.00 circa).

Buona visione!

Fonte: UAI

