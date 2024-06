Solstizio d’estate 2024: cos’è, quando cade e significato spirituale del “giorno” più lungo dell’anno

Sta arrivando l'estate, e il solstizio avverrà precisamente il 20 giugno 2024 alle 22.52 ora italiana. Cos'è, significato spirituale e come festeggiarlo

Il 20 giugno 2024 alle 22.51 ora italiana sarà il momento del solstizio d’estate, un momento astronomicamente preciso che indica l’inizio dell’estate.

Il solstizio, celebrato da millenni, era ben noto alle antiche culture che erano consapevoli dei regolari cambiamenti nel percorso del sole nel cielo, nella durata delle giornate e nella posizione dell’alba e del tramonto durante tutto l’anno.

In particolare, nelle culture dove l’arrivo dell’estate significava la liberazione dai rigidi e lunghi inverni, come quelle dei popoli che vivono nelle regioni settentrionali e artiche del nostro pianeta, il solstizio è stato e continua ad essere festeggiato come un’esplosione di vita.

Qual è il giorno più lungo d’estate?

Il solstizio d’estate è il “giorno” più lungo dell’anno. Ciò non significa che dura più di 24 ore ma che le ore di luce raggiungono il massimo, contro quelle di buio.

A causa dell’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre di 23° 27′ rispetto alla normale al piano dell’orbita terrestre intorno al Sole (piano dell’eclittica), che mantiene la sua orientazione nello spazio lungo tutto il percorso orbitale della Terra, al solstizio d’estate l’emisfero nord (boreale) della Terra è rivolto verso il Sole. Quindi i raggi solari incidono sull’atmosfera con un’inclinazione minore e la riscaldano in modo più efficiente. Il viceversa accade nell’emisfero sud, dove inizia l’inverno. Dal solstizio d’estate le ore di luce iniziano a diminuire, inizialmente in modo quasi impercettibile ma progressivamente sempre di più

spiega l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

Che cosa accade nel solstizio d’estate?

Il solstizio d’estate rappresenta il primo giorno della stagione estiva ed è caratterizzato dalla massima durata di luce durante l’anno. Da questo momento in poi, le giornate iniziano a diminuire gradualmente fino al solstizio d’inverno.

Durante il solstizio estivo, il sole si trova allo Zenit, nel punto più alto del cielo, lungo il Tropico del Cancro, a mezzogiorno. Tra il Circolo Polare Artico e il Polo Nord, il sole non tramonta, regalando un’intera giornata di 24 ore di luce.

Qual è il significato spirituale del solstizio d’estate?

Da sempre il solstizio estivo è stato un giorno ricco di simboli, racconti e tradizioni, molti dei quali condividono l’idea che questa giornata segni la rinascita, il momento in cui il fiore si trasforma in frutto e la Natura raggiunge la massima bellezza.

È un momento di grande potenza. Dall’inverno in poi, i giorni si sono gradualmente allungati, mentre la Terra ha iniziato a inclinarsi nuovamente verso il sole. Nei giorni più bui dell’inverno, ci concentriamo maggiormente su noi stessi, ritirati verso l’interno, ma ora ci troviamo in una situazione opposta. Abbiamo superato quei giorni e abbiamo iniziato a spingerci verso l’esterno. La primavera è come svegliarsi al mattino, alzarsi dal letto e allungarsi, ma al solstizio estivo siamo completamente svegli, rinnovati. Il solstizio estivo rappresenta l’apice, un momento ideale per riflettere sulle priorità della nostra vita.

Come festeggiare il solstizio d’estate?

Ci sono molte tradizioni e modi diversi per festeggiare il solstizio d’estate, a seconda delle culture e delle preferenze personali.

Contempla la luna

Nella serata del solstizio d’estate, non dimenticate di alzare gli occhi al cielo dopo il tramonto. Spesso è un’opportunità per contemplare la luna, lasciarsi affascinare dalle stelle cadenti o esplorare le costellazioni e i pianeti. Sfruttate questa occasione per connettervi con l’immensità del cosmo e lasciarvi trasportare dalla sua meraviglia.

Cammina all’alba

Se non siete tipi da rituali al tramonto potete accogliere l’estate con una camminata all’alba in un luogo significativo, come una spiaggia, una montagna o un parco naturale. Goditietevi la bellezza del sorgere del sole e provate alcuni esercizi di meditazione o yoga per connettervi con la natura circostante. Il 21 giugno è anche la Giornata Mondiale dello Yoga.

Accendi un falò

Se vi affascina invece il rito del fuoco, potete accendere un fuoco rituale per simboleggiare la luce e il calore dell’estate. Raccogliete attorno al fuoco amici e familiari per condividere storie e canti.

Guarda l’alba a Stonehenge

Durante la notte e all’alba del solstizio d’estate, presso Stonehenge, si forma un raduno collettivo di movimenti spirituali, dove si danza al ritmo tribale dei tamburi. È un’occasione unica nell’anno in cui ai visitatori è concesso toccare le pietre di Stonehenge. Per molti, questo contatto con le antiche pietre crea una connessione spirituale e una energia particolare.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube