Stasera non perdiamo l’occasione di ammirare Saturno in tutto il suo splendore!

L’evento del mese di settembre è Saturno nel pieno della sua luminosità: stasera 8 settembre il Signore degli Anelli sarà all’opposizione, la condizione astronomica che rende i pianeti particolarmente visibili. Non perdiamo questa occasione!

Il Signore degli anelli in tutto il suo splendore ci aspetta stasera 8 settembre: Saturno sarà infatti all’opposizione e quindi al massimo della sua luminosità. Potrebbe essere visibile anche a occhio nudo (tempo permettendo) ma con un telescopio avremo la possibilità sia di apprezzare i suoi famosi anelli sia di vederlo più grande del solito. Da non perdere!

Come spiega l’UAI, il principale protagonista del mese di settembre sarà il pianeta Saturno, che oggi 8 settembre raggiunge l’opposizione, la condizione astronomica, come riferisce l’INAF, nella quale u n pianeta (in questo caso Saturno) è allineato con il Sole e la Terra, con questa interposta tra i due: pertanto il pianeta sarà alla massima luminosità per gli osservatori sul nostro Pianeta.

Oggi Saturno sarà quindi visibile per tutta la notte, sorgendo ad oriente al tramonto del Sole e culminando a Sud nelle ore centrali della notte. Si troverà anche alla minima distanza dalla Terra sembrando più luminoso (nella mappa il cielo dell’8 settembre 2024 alle 23.30 circa).

Sarebbe possibile quindi anche l’osservazione a occhio nudo (tempo permettendo) ma con un telescopio, viste le maggiori dimensioni apparenti, sarà possibile apprezzare meglio gli anelli, che tra l’altro in questi mesi sono visibili con maggiore difficoltà, essendo orientati “di taglio” e quindi all’apparenza molto sottili.

Da non perdere!

Fonte: UAI

